As falhas do WhatsApp no iOS e no Android jÃ¡ valem muitos milhÃµes

Com cada vez mais segurança presente no iOS e no Android, não é simples aos hackers atacarem os seus alvos. Assim, todas as falhas que forem descobertas custam cada vez mais caro. Uma informação partilhada agora vem mostrar que as falhas do WhatsApp no iOS e no Android já valem muitos milhões.

Afinal quanto valem as falhas do WhatsApp?

valores mais recentes para a compra destas falhas atingiu agora valores elevados e que não se esperavam que fossem conseguidos. Uma das mais recentes vendas deste tipo de potenciais problemas atingiu agora o valor de 20 milhões de dólares.

Milhões para quem descobrir no iOS ou Android

Para mostrar ainda mais o valor elevado desta situação, existe uma comparação com o valor de uma falha de "dia zero" para ser explorada. Uma falha que permitisse comprometer o Android e ler o conteúdo das mensagens ali presentes poderia valer entre 1,7 e 8 milhões de dólares.

Uma das causas apontadas para este aumento exponencial do preço das falhas do iOS e do Android é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso veio criar a necessidade de novas formas de espiar, ainda que muitos e recusem a fornecer essa capacidade ao país.

Atacar especificamente o WhatsApp tem uma razão simples. Por vezes, os hackers podem estar interessados ​​apenas nas conversas deste serviço de um alvo. Desta forma não precisam de comprometer todo o smartphone. Além disso, uma falha destas no iOS ou no Android também pode fazer parte de uma cadeia para comprometer ainda mais o dispositivo.