Onde ficará melhor a Dynamic Island? A Apple está com dúvidas…

O notch, que incomodava muitos utilizadores de telefones que não o iPhone, passou a ter outro aspeto com a chegada do iPhone 14 Pro. A Apple, em 2022, chamou-lhe Dynamic Island. Este espaço, que congrega sensores TrueDepth e a câmara frontal, pode ter vários aspeto e funcionalidades. Pode expandir-se para apresentar alertas do sistema, resultados desportivos e uma variedade de outras informações. Agora a Apple parece querer dar-lhe mais... presença!

A Dynamic Island é um "mal necessário". Pois é neste espaço do ecrã do iPhone que se posiciona a câmara frontal e os sensores do Face ID.

A Apple explorou uma variedade de ideias para a área do entalhe do iPhone ao longo dos anos antes de chegar ao atual design Dynamic Island, de acordo com informações obtidas pelo MacRumors. Não tardou para haver recriações, imagens que podem ilustrar o que poderá estar a ser pensado.

Antes do Dynamic Island, a Apple explorou um menu popover no lado direito do ecrã que daria aos utilizadores um acesso rápido à hora, à intensidade do sinal de telemóvel e de Wi-Fi, ao brilho do ecrã, ao volume e ao nível de carga da bateria. O menu assemelha-se essencialmente a um segundo entalhe e desapareceria quando não estivesse a ser utilizado.

Outra ideia que a Apple considerou foi esconder o entalhe com uma área de barra de estado totalmente preta na parte superior do ecrã. Os ecrãs OLED mostram a cor preta desligando os píxéis individuais, pelo que este design teria contribuído para poupar bateria.

Mais tarde, a Apple teve a ideia da Dynamic Island e explorou uma variedade de designs diferentes, como na imagem abaixo.

Inicialmente, a Apple fez com que a Dynamic Island ficasse permanentemente alongada na parte superior do ecrã, antes de decidir que seria menos intrusiva se mudasse de tamanho conforme necessário. A Apple também considerou a possibilidade de mostrar o volume e uma linha completa de atalhos do sistema na Dynamic Island, testou um esquema nunca utilizado para chamadas telefónicas em curso e muito mais.

Desde então, a Apple expandiu o Dynamic Island para todos os modelos do iPhone 15, enquanto continua a vender o iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 14 Plus com um entalhe.

Os rumores sugerem que a Apple planeia eventualmente mover a câmara frontal do iPhone e os sensores Face ID para debaixo do ecrã, mas esta transição não deverá começar antes do próximo ano.