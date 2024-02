Apple Vision Pro vai ser lançado em mais 3 países em breve

Os Apple Vision Pro já estão à venda há quase um mês. Contudo, para os comprar, terá de o fazer nos Estados Unidos. Isso levou algumas pessoas a importá-los e enviá-los para o seu país de origem, eventualmente sendo uma má opção. Agora, o dispositivo estará para ser lançado em mais 3 países.

Se a Apple seguir a sua cadência habitual de lançamentos, podemos esperar que anuncie o evento WWDC em junho e, eventualmente, alguns indícios nos digam que haverá disponibilidade do produto em mais países antes do evento.

No entanto, não há qualquer sugestão de quando isso poderá acontecer mais especificamente, pelo que poderemos ver algo mais cedo ou teremos de esperar até muito mais perto do evento.

Uma vez que a WWDC é um evento para programadores, faria sentido que a Apple quisesse disponibilizar os óculos de computação espacial ao maior número possível de pessoas com antecedência, de modo a facilitar o desenvolvimento de aplicações.

Embora o analista que segue de perto os movimentos da Apple, Ming-Chi Kuo, não tenha dito quais são os países que provavelmente receberão o Apple Vision Pro a seguir, Mark Gurman da Bloomberg afirmou anteriormente que a China, o Reino Unido e o Canadá serão provavelmente os próximos três países a ver os Apple Vision Pro serem colocados à venda.

É claro que não há nenhuma palavra da Apple sobre o assunto, enquanto o preço também é uma incógnita até que a Apple anuncie oficialmente a disponibilidade internacional.

A Apple confirmou que o dispositivo terá algumas limitações geográficas. Disse, por exemplo, que uma conta Apple ID só funcionaria com os Vision Pro se a região do utilizador estivesse definida para os EUA. Além disso, o Suporte da Apple também é restrito nos EUA — e o dispositivo suporta apenas inglês (EUA) para idioma e escrita (assim como a Siri, apesar de Portugal não ter o seu português disponível na assistente Apple).

Claro que há formas de contornar algumas destas limitações, como, por exemplo, usar uma nova conta Apple ID para os EUA — mas haverá depois constrangimentos na utilização das aplicações, principalmente porque se comprar ficarão presas em contas diferentes do utilizador.

Também podem ser feitos outros “malabarismos”, mas será que o utilizador tirará total proveito dos Vision Pro?

Embora a Apple tenha anunciado que duas lentes ZEISS seriam disponibilizadas para compra nos EUA a partir de 2 de fevereiro, este será um grande impedimento, pois não as poderá importar fora dos EUA.

Portanto, se usa óculos, sem estas lentes com a sua graduação, não conseguirá utilizar os Apple Vision Pro.

Quando as pré-encomendas começaram em 19 de janeiro, a Apple confirmou na seção de perguntas frequentes da página de pedidos do Vision Pro que "para clientes com necessidades de correção da visão, a ZEISS só aceitará prescrições de visão escritas por profissionais de oftalmologia dos EUA e só enviará para locais dos EUA".