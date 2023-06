Apple lança a segunda beta do iOS 17 para os programadores

A Apple lançou oficialmente o iOS 17 beta 2 para os programadores. A atualização traz algumas atualizações, umas de maior porte, outras apenas pequenas correções aos iPhones suportados. Veja o que há de novo no sistema operativo mais moderno da empresa de Cupertino.

O iOS 17 está atualmente disponível para os programadores de testes beta. A nova versão do sistema operativo será também lançada em julho numa beta pública, seguida de um lançamento para o público em geral em setembro. Também vale a pena notar que, especialmente durante as primeiras versões beta, as alterações e melhorias não são necessariamente lineares. Isso significa que algo que funcionou no iOS 17 beta 1 pode estar desativado ou a funcionar de forma diferente no iOS 17 beta 2.

Outra coisa a ter em conta é que a segunda versão beta de uma atualização importante do iOS é normalmente a menos interessante. Isso ocorre porque a Apple ainda não teve tempo de resolver as principais preocupações e comentários. De facto, o iOS 17 beta 2 foi compilado a 10 de junho, menos de uma semana após a WWDC. O iOS 17 beta 3 será provavelmente uma atualização muito mais interessante, com alterações e funcionalidades maiores.

O que há de novo no iOS 17 beta 2

A interface de Atualização de Software nas Definições foi atualizada no iOS 17 com um novo design, como se pode ver acima.O iOS 17 beta 2 adiciona suporte para tocar em dois iPhones juntos para o AirDrop. Esta funcionalidade foi anunciada na WWDC, mas não estava disponível na versão beta 1.

A aplicação Definições no iPhone inclui agora uma secção dedicada à aplicação Fitness para gerir dados e definições.

O iPadOS 17 beta 2 permite clicar com a tecla Shift no Spotlight para adicionar uma janela à área de trabalho atual no Stage Manager.

A Transição gradual para Apple Music agora oferece um controlo deslizante para controlar a duração do fade entre as músicas. Isto não funcionava no iOS 17 beta 1.

Novos wallpapers no CarPlay: descarregue-os e veja-os aqui:

Download wallpapers

Estas são algumas detetadas, possivelmente aparecerão mais novidades no decorrer da utilização dos próximos dias.