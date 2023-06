Foi há cerca de 1 mês que os alarmes soaram para os lados do WhatsApp na app Android da Google. Uma suposta falha de segurança estava a permitir que o acesso ao microfone fosse feito, recolhendo áudios do utilizador. Afinal, e como relatado, o problema estava no Android e não comprometia a privacidade dos utilizadores do WhatsApp.

Uma falha de privacidade no WhatsApp

A falha que supostamente estava no WhatsApp aparentava ser grave. Estava a recolher áudio dos smartphones Android mesmo quando os utilizadores não estavam a usar a app, o que veio trazer para a memória problemas de privacidade que foram relatados no passado.

O autor desta descoberta relatou com detalhe o problema e a forma como o descobriu. A app do WhatsApp para Android parecia estar a usar recursos de forma incorreta, mostrando essa atividade na lista de permissões a que esta app tem acesso.

Na altura, e depois de alguma análise, a equipa de programadores do WhatsApp não detetou qualquer razão este comportamento. Apontou sim o problema para o lado da Google e para a alguma situação anormal no próprio Android, algo que pareceu ser ignorado.

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard.



Users can now update their WhatsApp app to address this issue.



We thank WhatsApp for their partnership and apologize… — Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023

Afinal o problema está no Android da Google

Agora, e depois de avaliada a situação, está finalmente encontrada a raiz deste problema. Tal como referido pelas equipas do WhatsApp, a origem do problema estava mesmo no Android, do que a Google revelou numa das suas contas do Twitter, neste caso a associada aos Android Developers.

A razão agora é clara e mostrou que o sistema da Google estava a atribuir de forma errada o acesso ao microfone no Painel de Privacidade. Esses falsos acesos acabavam por gerar e mostrar notificações sobre isso. Isso, entretanto, foi resolvido e acabou por chegar na última atualização ser o próprio.

Está assim resolvido mais um mistério que afetava o WhatsApp e que colocava, aparentemente, a privacidade dos utilizadores. Afinal era tudo apenas um erro e que desapareceu agora com uma simples atualização.