Apesar de ser um dos smartphones mais desejados, o iPhone é também um dos mais caros que se podem encontrar no mercado. As vendas da Apple não abrandam, mesmo com o valor do preço. Agora, surge um estudo que mostra o peso da compra de um iPhone no ordenado. Portugal está na lista, mas há países bem piores.

Quanto pesa a compra de um iPhone no seu ordenado

A cada ano, no mês de setembro, a Apple revela ao mundo um novo smartphone de topo. Há também, e de forma recorrente, um ajuste de preços, embora certamente a Apple goste de manter estes valores tabelados e constantes, para atrair mais utilizadores.

Para materializar este valor, surgiu agora um estudo, que mostra o peso da compra de um iPhone num lote de países. Para valor base de comparação, a World of Statistics tomou em conta o ordenado médio de cada um dos países, bem como o custo de um iPhone 14 Pro de 128 GB em cada uma das localizações.

🇨🇭 Suíça: 1,8%

🇺🇸 Estados Unidos: 2,0%

🇸🇬 Singapura: 2,0%

🇦🇪 Emirados Árabes Unidos: 2,8%

🇦🇺 Austrália: 2,9%

🇨🇦 Canadá: 3,0%

🇭🇰 Hong Kong: 3,2%

🇳🇴 Noruega: 3,3%

🇳🇿 Nova Zelândia: 3,5%

🇳🇱 Países Baixos: 3,5%

🇩🇰 Dinamarca: 3,7%

🇩🇪 Alemanha: 3,9%

🇯🇵 Japão: 3,9%

🇬🇧 Reino Unido: 4,0%

🇮🇪 Irlanda: 4,1%

🇰🇷 Coreia do Sul: 4,1%

🇫🇮 Finlândia: 4,3%

🇦🇹 Áustria: 4,4%

🇧🇪 Bélgica: 4,6%

🇫🇷 França: 4,8%

🇸🇪 Suécia: 4,5%

🇪🇸 Espanha: 6,2%

Conforme podemos ver da lista acima, que tem apenas metade dos valores disponibilizados, há países onde este modelo do iPhone pesa apenas 1,8% do valor do ordenado médio. A lista vem piorando ao longo da sua apresentação, inegavelmente aumentando sempre o peso desta compra.

Preço em Portugal está a meio da tabela de custo

Portugal está nesta lista e o valor de compra de um iPhone 14 Pro de 128GB é apresentado por certo. No nosso país, e na loja da Apple, tem o preço de 1.349 €, o que acaba por representar 11,3% do valor do valor médio do ordenado no nosso país.

🇹🇼 Taiwan: 6,3%

🇮🇹 Itália: 7,2%

🇨🇿 República Checa: 8,0%

🇨🇳 China: 9,3%

🇵🇱 Polónia: 11,2%

🇵🇹 Portugal: 11,3%

🇲🇾 Malásia: 11,8%

🇭🇺 Hungria: 14,8%

🇷🇺 Rússia: 16,3%

🇲🇽 México: 16,9%

🇹🇭 Tailândia: 18,5%

🇦🇷 Argentina: 23,1%

🇮🇳 Índia: 23,4%

🇮🇩 Indonésia: 32,2%

🇵🇭 Filipinas: 34,5%

🇹🇷 Turquia: 34,7%

🇧🇷 Brasil: 38%

🇮🇷 Irão: 43,9%

🇻🇪 Venezuela: 59%

🇪🇬 Egito: 88,4%

🇵🇰 Paquistão: 104,1%

🇳🇬 Nigéria: 105,3%

Por outro lado, e em muito pior lugar estão os países presentes no final desta lista. Os valores crescem rapidamente e certamente chegam a valores de (quase) 60%, 88% até mais de 100%, como é o caso do Paquistão e da Nigéria.

Naturalmente que ordenados médios são diferentes em cada país, havendo, no entanto, um valor próximo no preço do iPhone. A realidade é naturalmente bem diferente, como está à vista.