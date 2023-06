Realme junta-se a outras marcas e também deixa de vender smartphones na Alemanha

No âmbito de um processo aberto pela Nokia, algumas marcas chinesas estão a deixar a sua atividade na Alemanha, como a OnePlus, OPPO e vivo. E as mais recentes informações indicam que, agora, também a realme vai deixar de vender os seus smartphones no país alemão.

Smartphones realme deixam de ser vendidos na Alemanha

De acordo com as mais recentes informações, agora foi a vez da realme abandonar o mercado alemão devido ao processo aberto pela Nokia. A fabricante chinesa segue assim os passos de outras das suas colegas, nomeadamente a Oppo, OnePlus e, mais recentemente, a vivo.

Assim sendo, de acordo com os executivos da empresa, a realme vai deixar imediatamente de vender os seus produtos na Alemanha. Portanto, caso esteja a residir no país e a pensar comprar um telefone desta marca, bem pode esquecer, uma vez que os equipamentos vão deixar de estar acessíveis.

Para quem sabe e/ou não se deu conta, a Nokia avançou com uma ação para pedir que as marcas pertencentes ao grupo BBK Electronics pagassem uma licença para a utilização de tecnologia patenteada pela empresa finlandesa. Por esse mesmo motivo, todas essas empresas deixaram então de exercer funções no país.

Contudo, essas mesmas marcas não querem aceitar esta como sendo uma decisão definitiva e, como tal, esperam poder ainda negociar algum tipo de acordo com a Nokia, para conseguirem retomar as vendas dos seus produtos na Alemanha.

Para tornar esta decisão ainda mais difícil de tomar, a realme havia recentemente lançado mais dois novos smartphones no mercado europeu: o realme 11 Pro e o realme 11 Pro+. No entanto, para descansar aqueles que já têm equipamentos da marca chinesa, a realme garante que vai continuar a oferecer serviços de suporte e de reparação aos clientes do país alemão.

Iremos continuar a acompanhar os desenvolvimentos desta situação, para tentar perceber como vai acabar.