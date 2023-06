O mercado alemão de smartphones tem estado ao rubro e agora fez mais uma vítima, a vivo. Esta empresa, que pertence ao grupo BBK, está a sofrer o mesmo que as suas irmãs OnePlus e OPPO passaram no passado recente. As vendas foram bloqueadas por uma ordem do tribunal.

A disputa que coloca frente a frente a Nokia e 3 marcas de smartphones parece ter recebido mais uma ação que na verdade já se esperava. Desta vez foi a vivo a receber uma ordem do tribunal e a colocar em pausa as vendas na Alemanha.

Assim, e como resultado desta ordem, a marca colocou o seu site alemão em pausa e removeu todos os produtos que tinha ali presentes. A justificação para esta decisão surge numa mensagem, onde deixa claro que não irá vender os seus produtos no país.

Infelizmente, os produtos vivo não estão disponíveis na Alemanha neste momento. Consequentemente, nenhuma informação sobre os produtos está disponível no nosso site alemão. Se usa um produto vivo, pode continuar a contar com o nosso atendimento ao cliente. Também receberá futuras atualizações de software.

Ainda que não possa vender novos smartphones, a vivo deixou garantias aos seus clientes. A marca vai continuar a prestar todo o apoio necessário e a garantir o suporte técnico a quem tem equipamentos da marca. As atualizações de software são também mantidas e garantidas.

Este movimento não é novo e já tinha feito antes duas vítimas. Falamos da OnePlus e da OPPO, que estiveram em tribunal com a Nokia numa luta de patentes. A decisão mais recente aplica as mesmas medidas punitivas e remova da Alemanha os produtos da vivo.

Curiosamente, e mesmo com esta proibição de vendas a estar ativa, a marca parece ter uma presença na Alemanha. Os seus consumidores podem facilmente comprar os equipamentos da marca através da importação direta de qualquer outro país europeu.

A decisão agora tomada, bem como as anteriores que afetaram a OnePlus e a OPPO, poderiam ser resolvidas com um simples acordo com a Nokia. O grupo BBK decidiu desta forma e como tal tem agora as suas 3 marcas proibidas no território alemão, com todos os problemas que isso acarreta.