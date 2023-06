A Google quer fazer do Chrome uma ferramenta verdadeiramente única e que pode ajudar todos os utilizadores. Assim, e no Android, tem conseguido apresentar novidades que rapidamente são adotadas por todos. Agora, e para o seu sistema, quer passar a permitir fazer capturas de ecrã no modo incógnito do Chrome no Android.

Capturas de ecrã no Modo Incógnito do Chrome no Android

O modo Incógnito do Chrome, e também de outros browsers, é uma área que pretende proteger os utilizadores. Apesar de não ser totalmente secreto e privado, garante ainda assim que os sites visitados não fiquem registados no histórico desta ferramenta.

Dada a sua privacidade, as capturas de ecrã estavam bloqueadas no Chrome, para tentar proteger ainda mais os utilizadores. Isso vai mudar em breve, com os utilizadores a poderem fazer capturas de ecrã no modo incógnito do Chrome no Android.

Esta é uma novidade que está ainda em testes, mas que deverá ficar acessível a todos em breve. A mensagem atual de impossibilidade captura ou a imagem negra desaparecem e passa a ser captada a imagem, tal como acontece em qualquer outra app. De notar que ainda assim, o Chrome neste modo não surgirá na lista de apps usadas recentemente.

Já pode ser testado na versão Canary deste browser

A novidade está, por agora, ainda só no Chrome Canary e em testes para quem a quiser ativar. Pode ser feito como é normal na lista de flags disponíveis, acedendo ao link chrome://flags e passando a entrada Incognito Screenshot para o valor Enabled. Termina-se com o reiniciar do browser.

Desse momento em diante, e ao fazer a captura de ecrã, esta acontecerá, sendo gravada junto das restantes imagens captadas. De notar que esta nova opção no Chrome apenas irá funcionar em smartphones com o Android 13 ou superior, pois a API setRecentsScreenshotEnabled.

Pode parecer uma opção menor, mas abre caminho a muitas mais possibilidades neste browser. Traz também uma opção que muitos utilizadores esperavam e que assim fica acessível em breve para todos.