Poderosos drones portugueses vão ajudar na Ucrânia…

São já mais de 500 dias de guerra na Ucrânia e nos últimos tempos a discussão aumentou de tom devido ao envio de bombas de fragmentação por parte dos Estados Unidos. A Ucrânia vai também ter drones com tecnologia única que parecem aviões... e são made in portugueses.

Guerra na Ucrânia: Tekever AR3 tem poderosa tecnologia...

Este mês, chega à Ucrânia um veículo aéreo não tripulado totalmente desenvolvido e produzido em Portugal pela Tekever, que é visto como um dos mais avançados do mundo na sua categoria, segundo revela a CNN.

O novo Tekever AR3 tem um grande conjunto de câmaras e de sensores óticos ou térmicos, que garantem a captura de imagens em tempo real de alta-definição, mas não só. O AR3 poder incluir um Radar de Abertura Sintética, que permite ver coisas que não são visíveis a olho nu, segundo revelou o diretor-executivo da empresa Ricardo Mendes à CNN.

O AR3 é um sistema que foi desenvolvido para ser extremamente flexível no terreno. Estes sistemas conseguem trazer para uma dimensão muito reduzida – são sistemas ainda assim bastante pequenos – um grande conjunto de capacidades

O AR3 tem uma autonomia de 16 horas, tem um comprimento de 1,7 metros e uma envergadura de 3,5 metros. Quase parecem pequenos aviões, mas pesam apenas 25 quilos. Estes drones podem atingir uma velocidade cruzeiro de 75 a 90 quilómetros por hora e a uma altitude máxima de 3.600 metros, num raio de 100 quilómetros.

Mas a Tekever tem um modelo ainda mais poderoso (ainda não vai para a Ucrânia). Falamos do AR5 que tem uma autonomia de 20 horas e pode atingir uma velocidade de 100 Km/h. Este modelo tem uma envergadura de 7,3 metros. Sabe-se também que a Tekever está já a trabalhar no ARX que deverá estar disponível em 2025 e será mais poderoso que o AR5. Esta decisão da Ucrânia ter drones made in Portugal não é da responsabilidade do Governo.

A TEKEVER é um grupo empresarial português criado em Portugal em 2001, em Lisboa, por ex-alunos do Instituto Superior Técnico, cuja atividade se centra no desenvolvimento de tecnologia, produtos e serviços nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação, Aeronáutica, Espaço, Defesa e Segurança.