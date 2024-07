LG fala com empresas chinesas para fabricar baterias de baixo custo para elétricos da Europa

A crescerem globalmente, as empresas chinesas têm conseguido reunir adeptos e, a par disso, destaque, no mundo automóvel. Agora, a LG estará em conversações com nomes chineses, com o objetivo de fabricar baterias de baixo custo para os carros elétricos da Europa.

Conforme avançado pela imprensa, citando um executivo sénior da empresa, a LG Energy Solution está em conversações com cerca de três fornecedores chineses, no sentido de produzir baterias de baixo custo para carros elétricos na Europa. Esta decisão surge em meio de uma concorrência cada vez mais feroz e depois de a União Europeia ter aplicado taxas adicionais aos carros elétricos oriundos da China.

Estamos em conversações com as fabricantes de automóveis chinesas que irão desenvolver o cátodo LFP [fosfato de ferro e lítio] connosco e produzi-lo para a Europa. Estamos a considerar várias medidas, incluindo a criação de joint ventures e a assinatura de acordos de fornecimento a longo prazo.

Partilhou Wonjoon Suh, líder da divisão de baterias automóveis avançadas da LG, com a Reuters, não especificando as empresas, e acrescentando que a parceria deverá ajudar a sul-coreana a baixar os seus custos de fabrico de baterias LFP para níveis iguais aos dos seus rivais chineses em três anos.

Baterias mais baratas equipam carros mais acessíveis

As potenciais parcerias da LG concretizar-se-ão num momento em que a indústria global de carros elétricos enfrenta um forte abrandamento da procura, sublinhado a pressão que as empresas de baterias de fora da China enfrentam por parte das fabricantes de automóveis para baixarem os preços para níveis semelhantes aos dos rivais chineses. Estes são mais baratos e, por conseguinte, compõem carros mais económicos.

Afinal, o cátado é o elemento mais caro de uma bateria para carros elétricos e representa cerca de um terço do custo total de uma célula de bateria. Atualmente, a maioria das baterias para carros elétricos utiliza um de dois tipos de cátodos: à base de níquel ou LFP.

Os primeiros, como os utilizados nos modelos Tesla de longo alcance, são capazes de armazenar mais energia, mas utilizam materiais dispendiosos. Os segundos, por sua vez, são populares entre as fabricantes chinesas, como a BYD, porque, apesar de não armazenarem tanta energia, são mais seguros e tendem a ser menos dispendiosos.

De acordo com a SNE Research, que acompanha o mercado das baterias, a China domina o fornecimento de cátodos de LFP a nível mundial e os seus maiores produtores são Hunan Yuneng New Energy Battery Material, Shenzhen Dynanonic e a Hubei Wanrun New Energy Technology.

As empresas sul-coreanas de baterias concentraram-se na produção de baterias à base de níquel e estão, agora, a expandir-se para a produção de baterias LFP, para equiparem modelos mais acessíveis.

Conforme avançado por Wonjoon Suh, a LG está a considerar três locais para produzir cátodos de LFP para o mercado europeu: Marrocos, Finlândia e Indonésia.