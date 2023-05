Dica: Quer esconder o Signal no Android? Veja como é simples de fazer

Com o aumento da utilização das apps de mensagens, o Signal acabou por ganhar um lugar de destaque. A segurança que traz e um lote de extras importantes veio torna-lo como uma das propostas mais interessantes. Hoje mostramos como podem escolher o Signal à vista de todos, trazendo ainda mais segurança.

O Signal tem associado um lote de funcionalidades extra que tornam único. Associa um conjunto de funcionalidades de segurança importantes com várias caraterísticas de edição e utilização que o elevam para um patamar onde muitos não conseguem chegar.

Se corretamente explorados, todos estes extras permitem usar o Signal de forma única. Um exemplo é a forma como pode ser personalizado, indo ao pormenor de mudar elementos da app que a tornam irreconhecível, obtendo assim um nível de segurança único.

Para explorar esta capacidade, o utilizador deve aceder às definições do Signal. Carreguem então nos 3 pontos presentes do lado direito e depois dentro do menu devem escolher a opção Definições. Dentro da lista de opções presentes de seguida, devem escolher a opção Aspeto.

Continuem depois com o escolher da opção ícone da app, o que leva à área onde está a lista de ícones disponíveis. Para alem de mudar este elemento, têm ainda o novo nome que vai ser usado. Só é necessário que escolham o pretendido e que seja aceite a alteração que vai ser proposta.

Após ser feita a mudança, o Signal vai ser disponível no novo nome e/ou ícone que foi escolhido. O utilizador terá de o procurar na sua lista de apps e reconstruir os links ou atalhos que tenha dentro do smartphone. Este trabalho é compensado com o esconder da app bem à vista de todos.

Esta é uma opção muito interessante e que todos podem explorar no Android. Traz uma segurança óbvia, que resulta do esconder da app, e que pode depois ser complementada com outras opções importantes desta app e deste serviço. É um dos mais interessantes, não sendo, no entanto, a escolha mais óbvia para muitos.