O WhatsApp é um dos serviços de comunicação mais usados do mundo. Tal reflete-se em vários aspetos, nomeadamente no número de downloads que a sua app tem. No Android, estabeleceu-se um novo recorde!

Num sistema naturalmente dominado pelos serviços e aplicações da Google, o WhatsApp consegue entrar assim numa lista muito restrita no universo Android.

Lançado em 2009 e comprado pelo Facebook em 2014, o WhatsApp é um serviço de comunicação que hoje em dia tem uma dimensão brutal. Em todo o mundo, é usado por mais de 1,5 mil milhões de pessoas, sendo assim uma ferramenta valiosa para troca de mensagens e realização de chamadas.

Há muito que os utilizadores preferem comunicar pelo WhatsApp ao invés dos serviços tradicionais. Os SMS, chamadas e até o Messenger passaram a ser menos usados. Para além da simples troca de texto, podem ser incluídas imagens, vídeos e até áudio para as complementar ainda mais.

Há vários fatores a contribuir para este sucesso, que se tem refletido em recordes. Enquanto que as aplicações da Google são rainhas no sistema operativo da própria, o WhatsApp também está em bom plano!

WhatsApp estabelece nova meta de downloads no Android

A popularidade do WhatsApp acaba por estar diretamente relacionada com o número de downloads que a sua app tem nas várias plataformas em que está presente. Obviamente o Android é um dos destaques, dado que é o sistema operativo móvel mais usado do mundo.

Nesta plataforma, as aplicações da Google – a maior parte delas pré-instaladas em cada smartphone – são as mais populares tendo em conta o número absoluto de downloads. Até hoje, a app do Facebook tinha sido a única aplicação não pertencente à Google a ultrapassar a barreira dos 5 mil milhões de downloads.

Tal recorde foi agora batido também pelo WhatsApp. Na Play Store, a app já tem a informação atualizada que dá conta desta meta alcançada. Assim sendo, o serviço de comunicação pertencente ao Facebook passa a estar numa lista restrita de aplicações que conseguiram atingir tal nível de popularidade.

Não obstante, é curioso ver a hegemonia da Google e Facebook – em todos os seus serviços e produtos – face à restante concorrência. No que toca a aplicações que usamos nos nosso smartphones, estas empresas são líderes incontestáveis.

O TikTok também anda a bater recordes…