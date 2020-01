Quer um sistema com a “cara chapada” do Windows 7?

O Windows 7 não está propriamente morto! O sistema perdeu o suporte por parte da Microsoft, o que significa que não terá (provavelmente) mais atualizações. Milhões de utilizadores em todo o mundo vão continuar a usar-lo, mas quem procura alternativas temos aqui uma sugestão.

E que tal usar um Linux com cara chapada do sistema da Microsoft?

No segmento Linux o que não faltam são alternativas para um dos mais populares sistemas operativos da Microsoft. No entanto, a alternativa mais natural será o Windows 10. Ainda assim temos uma sugestão para mudar para Linux. E se tivesse um Linux Mint com cara de Windows 7?

Windows 7 Linux Mint Theme

O Linux Mint é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também MacOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade.

Com o tema Windows 7 Linux Mint esta distribuição Linux fica com a “cara chapada” do sistema da Microsoft tal como mostram as imagens. Para experimentar apenas têm de obter o tema aqui e também o conjunto de ícones a usar (obter aqui). Relativamente ao tema devem extrair o .zip para .themes enquanto os ícones devem ficar em .icons.

De relembrar que as pastas indicadas estão ocultas. Para as ver basta usar o atalho ctrl + h.

O resultado final será algo idêntico ao apresentado nas imagens seguintes.

Além do tema e ícones devem podem trocar o Menu do Linux Mint pelo Windows 7. O papel de parede do sistema de Microsoft, em qualidade HD, pode ser obtido aqui.

Com estas alterações, apesar de ficar com um sistema parecido ao antecessor do Windows 10, continua a ter um sistema bastante seguro. Fica a sugestão.

