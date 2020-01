Dica: Como trazer ainda mais segurança ao Telegram no Android

Todos apontam o Telegram como um dos mais seguros serviços de mensagens que podemos usar. Este assenta num protocolo seguro e que protege a transmissão de mensagens na Internet.

Claro que mesmo com toda esta segurança, há às vezes um ponto de falha. Falamos do smartphone e da possibilidade desta app ser aberta por qualquer pessoa que tenha acesso ao smartphone. Claro que existe uma solução e que todos devem decerto aplicar imediatamente.

Segurança numa das melhores apps de mensagens

Mesmo com toda a segurança que exigimos nas apps e nos serviços, há principalmente um ponto que fica esquecido. Falamos da segurança física e do acesso às apps no próprio smartphone.

Claro que este problema é tratado pelas empresas, mas que poucos se lembram de ativar. No caso do Telegram, é simples de colocar em funcionamento e assim de proteger as mensagens e os próprios utilizadores.

O Telegram tem tudo disponível de forma simples

Comecem por abrir o menu do Telegram e ai dentro procurar a opção que dará acesso às Definições desta aplicação. Estará no final deste menu, mas de forma bem visível.

De seguida, e dentro das definições do Telegram, devem procurar a área dedicada à segurança desta aplicação. Encontrem a área Privacidade e segurança e dessa forma avancem neste processo.

Definir a senha a usar para proteger esta app

Em seguida, abram a opção Senha de bloqueio, que estará na área Segurança do Telegram. Devem depois ativar a opção que encontrar aí dentro, que irá estar desativada.

De imediato será pedido ao utilizador que defina um PIN. Se preferir, pode alterar para usar algo mais complexo, sendo escolhida a opção Senha. Este processo é repetido para confirmar.

O bloqueio do ecrã passa a ser uma certeza

Se preferirem, e no final deste processo, podem igualmente definir o tempo de espera para bloqueio do ecrã e se querem usar a impressão digital para desbloquear o Telegram.

Dai em diante, sempre que usarem o Telegram, depois de o ecrã se desligar, será pedido que se autentiquem na app. Usem o PIN ou a password definida para assim conseguir acesso à app.

Ainda mais proteção no Android

Provavelmente, e se definiram a impressão digital, vai ser eventualmente pedido que usem os dois métodos de autenticação. Este deverá ser um bug que o Telegram certamente tratará em breve.

Esta camada de segurança adicional vem proteger as mensagens dos utilizadores do Telegram num ponto importante. Normalmente fica esquecido e é onde é conseguido o acesso aos dados e às informações.