Google traz mais um lote de novidades Android para os Pixel com o Feature Drop de junho

A Google prometera com a chegada do Pixel 8 que as novidades Android iriam chegar a um ritmo elevado. Com os Feature Drop a marca mostra isso e todos os meses tem revelado novas funcionalidades. O mais recente, de junho de 2024, mostra como este sistema cresce de forma muito interessante.

A Google lançou o Feature Drop mais recente do Android que vem com novas funcionalidades incríveis para os seus smartphones. Aqui está incluído o Gemini Nano que chega ao Pixel 8 e Pixel 8a como uma opção para programadores, a deteção de acidentes para Pixel Watch 2, e muito mais. Estas funcionalidades começam a ser disponibilizadas nos dispositivos a partir de hoje, num processo que irá prolongar-se ao longo das próximas semanas.

Novidades Android para os Pixel da Google

O Gemini Nano, o modelo de IA mais eficiente da Google a partir de agora pode ser usado também no Pixel 8 e o Pixel 8a como opção para programadores. O Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro também podem agora exibir conteúdos num ecrã maior, como o monitor do computador, quando os liga via USB-C proporcionando mais espaço para filmes, programas e apresentações.

A funcionalidade "Localizar o meu Dispositivo" recebe uma atualização que permite localizar o smartphone mesmo quando está desligado ou sem bateria. Isto acontece ao mesmo tempo que mantém os dados de localização privados e encriptados para a Google.

A câmara Pixel pode agora identificar automaticamente o melhor momento para uma foto em HDR+ com apenas um toque no obturador. Isso torna mais fácil tirar uma foto em que o rosto está focado e a sorrir.

Outra novidade permite que com apenas alguns toques, passa a ser possível poder fazer uma pesquisa reversa de um número de telefone diretamente a partir do registo de chamadas. Também a câmara do Pixel permite agora que escolha manualmente qual a lente que deseja usar quando tira fotos, proporcionando maior controlo sobre a captura da foto perfeita.

O Pixel Watch 2 está agora mais seguro

A "Deteção de Acidentes de Carro" é lançada como nova funcionalidade de segurança no Pixel Watch 2 e oferece mais maneiras para se manter seguro e obter ajuda quando mais precisar. Isto mesmo quando não estiver com um smartphone Pixel. Se o utilizador sofrer um acidente grave de carro, o relógio poderá agora verificar se está bem. Se precisar de ajuda ou não responder, ligará automaticamente para os serviços de emergência.

Esta novidade integra a "Partilha de Emergência" no seu relógio de modo que os contactos de emergência sejam notificados e obtenham a localização em tempo real no caso de um acidente. Também foi melhorada a "Deteção de Quedas" para detetar melhor quedas de bicicletas.

A aplicação Google Home está a ser reformulada e, a partir de agora, pode aceder aos seus dispositivos de casa inteligente de uma maneira mais rápida e fácil diretamente a partir do relógio.

Estas funcionalidades do Feature Drop unem-se para tornar os smartphones Pixel ainda melhores. A Google está de forma constante a melhorar esta sua oferta e a tornar o Android que usa nos seus equipamentos um sistema mais capaz e com cada vez mais funcionalidades.