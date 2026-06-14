Carl Pei: “melhor altura para comprar um telemóvel novo? Ontem”

Carl Pei prevê que a escassez de RAM impulsionada pela inteligência artificial mantenha os preços dos smartphones elevados num futuro próximo. O conhecido CEO da Nothing alerta que as promoções de fim de ano deste ano não incluirão muitos descontos expressivos.

Carl Pei revela o futuro das vendas de smartphone

O CEO da Nothing, Carl Pei, está a alertar os consumidores de que os preços dos smartphones não vão melhorar tão cedo, devido à escassez de memória. "Se estava à espera para trocar de aparelho, a melhor altura era ontem", revelou. "A melhor época seguinte é agora. A época de saldos deste ano não terá os descontos a que as pessoas estão habituadas."

Carl Pei argumentou que o modelo de componentes de smartphones a tornar-se amplamente mais barato a cada ano "finalmente quebrou". Defende que "a IA remodelou fundamentalmente a procura, [uma vez que] a mesma memória utilizada nos smartphones é agora crucial para os centros de dados de IA, dado que os hiperescaladores reservam capacidade de wafers de silício com anos de antecedência para alimentar o boom da IA".

Segundo as estimativas de Pei, as marcas serão forçadas a aumentar os preços em 30% ou mais em alguns casos, ou a reduzir as especificações dos seus dispositivos. Isto terá um efeito cascata nos segmentos de smartphones de entrada e de gama média, que, segundo ele, provavelmente encolherão em mais de 20%.

CEO da Nothing fala de RAM e preços dos equipamentos

Os smartphones da Nothing não serão exceção à regra. Pei afirmou que a sua empresa provavelmente aumentará os preços de todo o seu portefólio à medida que atualiza os seus modelos atuais. Pei não está sozinho a fazer estas previsões sombrias. O presidente da SK Hynix, um dos maiores fornecedores de DRAM do mundo, prevê que a escassez poderia durar até 2030.

Os jogadores também estão a sentir o impacto e de uma forma que possivelmente não esperavam. A consola portátil Steam Deck da Valve esteve esgotada durante algum tempo e recentemente. Voltou, mas com um enorme aumento de preço. Esta situação não deverá mudar tão cedo. A Steam Machine também enfrentou vários atrasos atribuída à escassez de memória RAM.

Entretanto, circularam relatos de que a escassez poderia aumentar os preços para a Nintendo Switch 2 e adiar o lançamento da PS6. A empresa de estudos de mercado TrendForce prevê também que os consumidores pagarão mais 15% pelos computadores portáteis e mais 10% pelos smartphones em 2026.