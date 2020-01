Adeus Windows 7! Conheçam 4 alternativas GNU/Linux

Foi no passado dia 14 de janeiro que o Windows 7 deixou de ter suporte! Tal cenário deixa milhões de utilizadores em risco e nesse sentido é preciso migrar para uma novo sistema. Obviamente que a decisão mais natural é a passagem para o Windows 10. No entanto, no mundo Linux existem milhares de alternativas que podem facilmente substituir o sistema da Microsoft.

Conheçam 4 distribuições Linux que podem substituir o Windows 7.

#1 – Linux Zorin OS 15.1

O Zorin OS é aquela distribuição que simplifica a migração do Windows para Linux. Esta distro, baseada no popular Ubuntu, tem um menu iniciar muito idêntico ao Windows 7. O ambiente gráfico de trabalho é o Zorin Desktop.

Uma das novidades do recente ZorinOS 15.1 são as melhorias ao nível do Zorin Connect. Com esta ferramenta, um utilizador com Android pode facilmente controlar o sistema. Esta ferramenta é baseada nos populares GSConnect e KDE Connect.

#2 – Linux Mint 19.3

Esta é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também macOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade.

O Linux Mint 19.3 trouxe mais novidades para os utilizadores e mais estabilidade. Saiba tudo aqui.

#3 – elementary OS 5.1 ‘Hera’

O elementary OS 5.1 traz uma nova interface de login e foram também vários os pacotes atualizados. Esta versão tem como objetivo melhorar a produtividade dos utilizadores e também com uma plataforma (alternativa) de trabalho para programadores. Pode ver todas as novidades aqui.

#4 – Ubuntu 19.10 ‘Eoan Ermine’

A versão final do Ubuntu 19.10 chegou recentemente e, como sempre, são várias as novidades. Desde 2006, a Canonical já lançou trinta e uma versões desta distribuição. O próximo Ubuntu chamar-se-à Ubuntu 20.04 LTS‘Focal Fossa’ e chega em abril do próximo ano.

O Ubuntu está disponível com vários ambientes gráficos e apenas para máquinas com arquiteturas de 64 bits. Pode ver aqui todas as novidades desta nova versão.

E são estas as sugestões que temos para hoje! Como referimos, existem milhares de distribuições Linux que podem substituir o Windows 7. Algumas são bastante completas, outras oferecem o melhor desempenho, algumas são mais estáveis e outras têm mesmo grandes comunidades.

É utilizador com Windows 7? Está a pensar mudar para Linux?