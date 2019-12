Medo do Linux? Chegou o novo Linux Mint 19.3 “Tricia”

Depois de ter sido lançada a versão beta no início do mês, os responsáveis pelo Linux disponibilizaram agora a versão final. Como sabemos, o Linux Mint é uma das distribuições Linux mais populares do mundo.

Além disso, esta é uma das mais interessantes distribuições para qualquer um se iniciar neste sistema operativo alternativo. Vamos conhecer as novidades do Linux Mint 19.3 “Tricia”.

Em época natalícia, o novo Linux Mint 19.3 “Tricia” é, sem dúvida, um excelente presente. Esta nova versão traz notáveis alterações. Além disso, está disponível com três ambientes de trabalho:Mate, Cinnamon e Xfce.

Principais novidades do Linux Mint 19.3 “Tricia”

Nova ferramenta de relatórios

Melhorias significativas para HiDPI

GNote substitui o Tomboy

Drawing em alternativa ao GIMP

Melhorias significativas ao nível do desempenho

Novo logo

GRUB screen melhorado

Celluloid video player em vez do Xplayer

Tendo em conta as alterações, percebemos que o Mint está a abandonar algum software “tradicional”. Software como o GIMP ou o Xplayer não vem pré-instalado. Para quem tem máquinas com arquiteturas de 32 bits, o Linux Mint continua a estar disponível aqui.

Esta é uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Para quem quer dar os primeiros passos numa boa alternativa ao sistema operativo Windows e também macOS, esta é normalmente uma das distribuições Linux sugeridas, mas é também uma das que tem maior comunidade.

No geral esta distribuição oferece tudo o que o utilizador precisa. Tudo é pensado e desenhado ao pormenor tal como acontece com sistemas operativos que são mantidos por grandes empresas. Desde os ícones, aos Wallpapers, passando pelos menus… o Linux é das distribuições mais amigáveis do utilizador e das mais populares… e não lhe faltam atributos.

Numa próximo artigo iremos ensinar a instalar esta nova versão e conhecer mais novidades. Estejam atentos aos próximos artigos.

Linux Mint 19.3 “Tricia”