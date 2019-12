Sendo uma das mais usadas plataformas de comunicação, o WhatsApp tende a ser vulnerável a falhas de segurança. Estas são investigadas de forma recorrente e nessas ocasiões surgem novos problemas.

O mais recente está focado nas conversas de grupo, onde os utilizadores tantas vezes assentam. Esta permite que um atacante bloqueie um grupo, impedindo as conversas de forma permanente.

Uma nova falha de segura do WhatsApp

Esta nova falha do WhatsApp tem um elevado poder destrutivo e consegue bloquear de forma permanente um grupo. Um atacante, depois de se introduzir nesse grupo consegue enviar mensagens especiais que colocam em loop as aplicações. Isto é conseguido pela interface web do WhatsApp e com algumas alterações simples de parâmetros.

Para piorar esta situação, a única forma de recuperar a aplicação do WhatsApp requer uma intervenção drástica por parte do utilizador. A app em causa deverá ser removida do sistema e posteriormente reinstalada, mesmo sem perda de dados.

Naturalmente que o utilizador não pode voltar a esse grupo, sendo impossível de o conseguir fazer. Os registos de conversas que estavam criadas nesse grupo são também perdidas de forma permanente e sem possibilidade de recuperação.

Quem descobriu a falha foi o grupo Check Point Research, que o reportou de imediato ao WhatsApp em agosto. Esta revelação foi feita no âmbito do programa de recompensas deste serviço. O problema foi, entretanto, corrido com o lançamento da versão 2.19.58, que está já lançada.

Esta falha segue outra muito similar que tinha surgido antes. Se explorada, permitia que qualquer utilizador enviasse texto para um grupo em nome de terceiros. Também esta falha foi rapidamente corrigida, fazendo este problema desaparecer.

Face este problema, é urgente que os utilizadores garantem que têm já instalada esta versão do WhatsApp. A nova versão está já disponível há algum tempo, mas muitos insistem em manter as suas apps desatualizadas. Assim, não existe em atualizar o WhatsApp e tenha de novo a segurança consigo.