Meta prepara medida de segurança urgente para todos no WhatsApp

O WhatsApp está prestes a revelar uma funcionalidade que todos vão querer ter presente. Não torna a aplicação mais útil ou mais apelativa, mas é um alerta que pode evitar problemas de segurança. A Meta descobriu que a sua aplicação é amplamente utilizada para um golpe muito inteligente e aparentemente inofensivo, pelo que decidiu agir.

Meta traz mais segurança ao WhatsApp

Na próxima atualização do WhatsApp, um novo aviso aparecerá quando se tentar partilhar o seu ecrã durante uma videochamada com outra pessoa. A aplicação alertará para o perigo de o fazer, indicando que tudo o que exibir no seu telemóvel ficará visível para a outra pessoa. Não é por acaso que algo deste género chegou ao WhatsApp, por ser um método cada vez mais utilizado para roubar informações e extorquir dados bancários dos utilizadores.

A má notícia é que o WhatsApp não vai limitar esta funcionalidade. Apenas alertará sobre o possível uso da partilha de ecrã. A decisão final cabe a cada utilizador, pelo que terá de prestar atenção ao aviso para evitar problemas.

Partilhar o ecrã do telemóvel através do WhatsApp pode parecer inofensivo. Sabe-se que a outra pessoa não pode controlar o smartphone. No entanto, o novo esquema que se espalha na aplicação não tem a ver com controlar o seu smartphone, mas sim com visualizar o que está no ecrã para usar isso contra o utilizador.

Surge um novo alerta na partilha de ecrã

Os burlões costumam criar perfis comerciais falsos, fazendo-se passar por bancos, companhias aéreas ou empresas de aluguer de automóveis, prometendo uma solução rápida para o problema. Uma das primeiras coisas que fazem é pedir que partilhe o ecrã do telemóvel para que possam ajudar no processo e ajudar a resolver o problema o mais rapidamente possível.

O seu único propósito é registar todo o processo e solicitar que visite aplicações ou áreas da aplicação onde aparecem dados bancários, ou informações pessoais. Depois, basta rever a gravação para a visualizar em detalhe. A forma mais comum é pedir para fazer login em algum tipo de serviço, depois precisa de fazer login com a palavra-passe.

Sabe-se que se partilha o ecrã, mas essa informação aparece com asteriscos, podendo pensar-se que é relativamente seguro. A realidade é que conseguem ver quais as teclas pressionadas, pelo que a palavra-passe fica comprometida. O WhatsApp não só anunciou que implementará uma notificação quando um estranho pedir para partilhar o ecrã, como também estará mais vigilante contra este tipo de contas falsas que obtêm diariamente milhares de dados pessoais.