A Huawei, face aos entraves colocados pelos EUA, começou logo a criar alternativas. Atualmente tem a loja App Gallery e está a oferecer €23,3 milhões a quem desenvolver apps para a sua plataforma.

O objetivo passa naturalmente por ter mais oferta na sua loja de aplicações, de modo a colmatar a ausência dos Google Play Services nos seus smartphones.

O ano de 2019 foi um dos mais difíceis de sempre para a Huawei. A fabricante chinesa estava em segundo lugar no que toca a quota de mercado no segmento dos smartphones, com uma estratégia de modo a alcançar a liderança. Não obstante, a guerra comercial entre os EUA e a China estragou todos os planos.

O governo de Donald Trump ordenou um boicote por parte das empresas norte-americanas à Huawei. Deste modo, a empresa chinesa ficou sem poder colaborar com as parceiras norte-americanas. De todos os aliados, a Google foi provavelmente a que provocou mais danos na estratégia da fabricante chinesa.

Sem acesso aos Google Play Services, essenciais nos smartphones Android em praticamente todo o mundo, a Huawei foi assim obrigada a investir sobretudo no seu mercado doméstico, onde estes serviços não são usados. No entanto, começou desde logo a preparar alternativas!

Huawei oferece €23,3 milhões a quem desenvolver para a App Gallery

Um dos elementos cruciais para o sucesso da Huawei e deste novo investimento feito nos seus próprios serviços móveis estará na adesão dos desenvolvedores. Sem apps, o sistema está condenado como aconteceu com o Windows 10 Mobile. Assim sendo, a marca chinesa está a preparar uma ofensiva.

Numa conferência que decorreu em Londres, a Huawei deu a conhecer que prepara incentivos de £20 milhões – o equivalente a 23,3 milhões de euros – para quem desenvolver aplicações e serviços para os Huawei Mobile Services (HMS). Tal foi dado a conhecer pela imprensa da Irlanda, sendo que os incentivos estão precisamente disponíveis para desenvolvedores irlandeses e britânicos.

Atualmente com cerca de 600 milhões de utilizadores ativos em mais de 170 países, a plataforma da Huawei promete ser um bom meio para os desenvolvedores de software terem os seus produtos disponíveis para compra ou download.

A ligação da marca chinesa com empresas da Irlanda já não é nova…