TikTok teve mais downloads que o Facebook e Messenger em 2019

O TikTok é uma rede social lançada em 2016, mas só há pouco tempo começou a ouvir-se falar mais dela.

Só em 2019 a rede social teve mais downloads na App Store do que o Facebook e o Messenger.

O TikTok é uma rede social chinesa cuja popularidade se tem evidenciado cada vez mais, sobretudo entre os mais novos.

Segundo dados do SensorTower, em 2019 a rede social teve 700 milhões de downloads, tornando-se, no geral, a segunda aplicação mais sacada desse ano. A primeira foi o WhatsApp com 850 milhões de downloads.

No entanto, se compararmos os downloads feitos nas lojas da Apple e da Google, verifica-se que, na AppStore, o TikTok ficou à frente do Messenger e do Facebook.

Como podemos ver no gráfico seguinte, é a única app no TOP 5 que não pertence à empresa Facebook.

Segundo o SensorTower, no 4º trimestre de 2019 a rede social teve um crescimento de 24% face ao 3º trimestre.

TikTok, um sucesso entre os mais jovens

O TikTok é popular sobretudo entre jovens adolescentes, e caracteriza-se pela publicação de vídeos curtos que não excedem os 15 segundos. A rede social pertence à chinesa ByteDance que, atualmentente, é a startup mais valiosa do Mundo.

O facto de ter sido capacitada de mais funcionalidades, isto é, mais oferta ao utilizador, também contribuiu para o aumento da sua popularidade.

No entanto, muito se tem escrito sobre os problemas de privacidade e segurança do TikTok, sendo que até já foi banido da Marinha e Exército Americano, devido a suspeitas de espionagem. Mas sobre esse tema iremos dedicar brevemente um outro artigo.