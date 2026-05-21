Publicidade no Android Auto? Há queixas de anúncios no ecrã do Google Maps

A Google tem algumas práticas muito focadas em publicidade, o que preocupa muitos utilizadores. Uma nova situação reforça este cenário e do que foi reportado, os utilizadores do Android Auto relatam que o Google Maps está a exibir anúncios pop-up na navegação, ocupando parte do ecrã e sugerindo desvios enquanto o condutor conduz.

Publicidade está a chegar ao Android Auto?

A publicidade nas aplicações de navegação pode ter tomado um rumo mais controverso do que o esperado. Vários utilizadores do Android Auto afirmam que o Google Maps está a exibir anúncios pop-up durante a condução. Estes estão a ocupar uma grande parte do ecrã e até a sugerindo desvios durante a rota em curso.

De acordo com relatos publicados no Reddit nos últimos dias, estes anúncios aparecem inesperadamente enquanto o veículo está em movimento. O suposto anúncio apresenta-se como um local patrocinado recomendado pelo Google Maps, acompanhado de uma sugestão para "adicionar uma paragem" à rota atual. O problema é que o anúncio ocupa cerca de metade do ecrã de navegação e obriga o condutor a interagir para o fechar.

Os utilizadores descrevem a experiência como "confusa" e "intrusiva", principalmente porque a janela pop-up pode aparecer a meio da viagem e interromper visualmente o percurso apresentado no ecrã. Alguns chegam mesmo a afirmar que, por breves segundos, pensaram que a aplicação tinha recalculado o destino automaticamente.

Queixas de anúncios no ecrã do Google Maps

Embora ainda não existam capturas de ecrã verificadas deste comportamento, vários utilizadores afirmam ter visto o mesmo formato de anúncio em diferentes veículos e versões do Android Auto . Alguns pensaram inicialmente ter clicado em algo por engano, mas depois de a notificação se repetir, começaram a suspeitar que se tratava de uma nova estratégia de publicidade que estava a ser testada.

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by u/mostly_a_lurker_here from discussion

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Esta não seria a primeira vez que a Google introduz publicidade no Google Maps. Os resultados patrocinados aparecem em pesquisas por restaurantes, postos de abastecimento de combustível e empresas próximas há anos. No entanto, esta suposta nova abordagem seria muito mais agressiva, uma vez que interfere diretamente com a navegação em tempo real.

Segundo o que se sabe, e até ao momento, a Google não confirmou oficialmente a existência desta experiência. Da mesma forma, também não explicou se se trata de um teste limitado pou de outra situação qualquer.