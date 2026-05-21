Pagamentos da Revolut utilizados para detetar utilizadores de IPTV pirata

A luta contra a pirataria e a IPTV intensificou-se. Já vai além do bloqueio das transmissões pelas autoridades durante os jogos mais importantes da semana. A Sky Irlanda começou a visar os utilizadores que pagam IPTV pirata através do Revolut. De forma simples conseguiu uma vitória significativa.

A Sky Ireland inicia uma guerra com a Revolut

A empresa enviou mais de 200 cartas a assinantes de IPTV descobertos durante uma operação contra uma operadora fraudulenta de descodificadores. A Sky colaborou com a Revolut para identificar os clientes que pagavam por este serviço pirata. A Sky foi além das medidas que têm sido tomadas na luta contr a IPTV. A empresa identificou utilizadores que pagam IPTV pirata e enviou cartas a exigir o cancelamento imediato das suas subscrições.

Isto sob pena de sofrerem medidas legais. Ao serviço IPTV is Easy, uma das plataformas mais populares na Irlanda, foi desativado no passado mês de agosto. A Sky Ireland não desistiu e começou a processar os milhares de assinantes , prometendo desmantelar esta rede de pirataria , e cumpriu a sua promessa. A empresa analisou os registos da Revolut graças a uma ordem judicial do Tribunal Superior da Irlanda.

Irlanda começa a enviar cartas a utilizadores de IPTV

A Sky recolheu dados de 304 assinantes de IPTV que pagaram as suas subscrições através deste banco. Não existe um processo formal, mas as primeiras notificações já foram enviadas aos utilizadores afetados. A Sky Ireland não interpôs um processo formal, mas o jornal The Irish Independent confirma que a empresa começou a enviar as primeiras notificações extrajudiciais.

Os meios de comunicação locais digam que isto é apenas o início. "A Sky confirma que enviou um primeiro lote de cartas de cessação e desistência a cerca de 200 pessoas que pagaram por uma subscrição ilegal do serviço ilícito IPTV is Easy", disse um porta-voz. A empresa tem várias opções: intentar uma ação judicial, exigir uma indemnização pela violação de direitos ou pagar todas as taxas pendentes.

Uma vitória e p fim da IPTV

A Sky juntou-se a outros detentores de direitos locais, como a Clubber TV, LOITV, GAA+ e Premier Sports. Caso os utilizadores dos serviços piratas de IPTV não assinem o acordo de exclusão, a empresa afirma que não terá outra opção senão tomar medidas mais drásticas por conta própria. A carta concede um prazo de 14 dias, pelo que se iniciou a contagem decrescente. Os antigos subscritores da IPTV is Easy concordam em "desativar imediata e permanentemente" todas as suas subscrições de IPTV..

Além disso, "não voltar a infringir os direitos de autor da Sky de forma alguma, incluindo a visualização de qualquer conteúdo ou canal sem o pagamento da respetiva taxa de subscrição". A Sky Ireland afirma que não revelará nomes dos utilizadores de IPTV caso estes assinem o acordo. A empresa avisa que está "totalmente preparada para tomar medidas legais adicionais, incluindo a abertura de processos judiciais".