AutoEstrada: não circule na via do meio sem necessidade

Apesar de ser uma prática comum em muitas autoestradas portuguesas, circular constantemente na via do meio é uma infração ao Código da Estrada e pode até originar situações de perigo.

Nas autoestradas com três ou mais vias no mesmo sentido, muitos condutores acabam por permanecer na faixa central mesmo quando a via da direita está livre. O problema é que esta prática prejudica a fluidez do trânsito, dificulta ultrapassagens e aumenta o risco de acidentes.

O que diz o Código da Estrada?

O Código da Estrada refere que os veículos devem circular o mais à direita possível. As vias da esquerda destinam-se sobretudo a ultrapassagens ou a situações específicas de trânsito intenso.

Ou seja, depois de concluir uma ultrapassagem, o condutor deve regressar à via da direita assim que o possa fazer em segurança.

Porque é perigoso?

Circular na via do meio sem necessidade pode causar vários problemas:

Obriga outros condutores a ultrapassar pela direita, uma manobra perigosa e proibida em muitas situações;

Cria congestionamentos desnecessários;

Aumenta a frustração e comportamentos agressivos ao volante;

Reduz a eficiência da circulação nas autoestradas.

Além disso, em situações de emergência, uma má ocupação das vias pode dificultar a passagem de veículos prioritários.

Há multas?

Sim. A utilização incorreta das vias de trânsito pode resultar em coima. Embora muitos condutores não tenham essa perceção, a permanência injustificada na via do meio pode ser interpretada como infração às regras de circulação.