Especialista diz que deve carregar neste botão do seu quadro elétrico uma vez por mês

Embora o quadro elétrico esteja em todas as casas e seja até um dos seus elementos mais importantes, a grande maioria das pessoas desconhece-o. Entre botões e fios incompreensíveis, o sistema acaba por ser consultado apenas por técnicos. Um especialista diz, no entanto, que há um botão no qual devemos carregar, pelo menos, uma vez por mês.

Além das situações em que há um apagão ou que o disjuntor dispara e temos de recorrer ao quadro elétrico para repor a eletricidade em casa, a maioria das pessoas não se aproxima dele com frequência.

De facto, embora seja um dos elementos-chave das casas, a verdade é que a "pessoa comum" não está familiarizada com o quadro elétrico.

Segundo Manuel Contreras, presidente da Asociación autónoma de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones de Granada, em Espanha, numa entrevista à revista Ideal, "o quadro elétrico é o elemento mais importante de uma instalação, é importantíssimo".

Afinal, é nele que convergem todos os cabos que passam pela habitação, permitindo manter o sistema elétrico organizado e proteger os eletrodomésticos existentes em casa, bem como as próprias pessoas que nela habitam.

Carregue neste botão do seu quadro elétrico, pelo menos, uma vez por mês!

No quadro elétrico encontra-se não apenas o interruptor principal da casa, mas os interruptores diferenciais e os interruptores automáticos, que controlam áreas específicas e gerem o abastecimento de toda a casa.

De acordo com Manuel Contreras, o quadro elétrico serve para proteger contra contactos indiretos, ou seja, quando recebemos uma descarga elétrica, bem como contra possíveis avarias provocadas por curto-circuito ou sobrecarga.

Citando o especialista, "se houver algum erro e os diferenciais não dispararem, significa que a nossa instalação não está protegida, o que representa um risco importante".

Assim sendo, além de aconselhar a que se chame um profissional para rever a instalação uma vez por ano, Manuel Contreras diz que há um truque simples que pode ajudar a controlar e perceber se o quadro elétrico está preparado para receber uma descarga elétrica.

O especialista recomenda carregar num botão do quadro elétrico que nos indicará se este funciona corretamente em termos de proteção ou não, pelo menos, uma vez por mês.

Entre todos os botões do quadro elétrico, há um chamado botão de teste, normalmente identificado com a letra "T" ou com uma cor chamativa, que permite simular um pico de tensão no quadro elétrico, por forma a verificar como este reagiria caso a situação ocorresse realmente. Basta carregar no botão e confirmar se os diferenciais disparam.

Se os diferenciais dispararem, significa que o quadro funciona corretamente;

Se não dispararem, existe algum problema, que pode estar a colocar os eletrodomésticos da casa e os próprios habitantes em perigo.

Ainda que seja melhor que o quadro elétrico seja verificado por um eletricista, pelo menos, uma vez por ano, carregar neste botão de teste pode ajudar na vida útil do quadro e na segurança da casa.