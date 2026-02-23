OpenAI deverá lançar um altifalante inteligente com IA em 2027

A OpenAI está a trabalhar arduamente no desenvolvimento de uma série de dispositivos com inteligência artificial, incluindo óculos inteligentes, um altifalante inteligente e uma lâmpada inteligente. Segundo um relatório, a empresa de IA conta com uma equipa de mais de 200 colaboradores no projeto. Os rumores começam agora a tomar forma.

OpenAI deverá lançar altifalante com IA

O primeiro produto com lançamento previsto é um altifalante inteligente com câmara. Este permitirá captar melhor a informação sobre os utilizadores e o ambiente envolvente. De acordo com uma fonte familiarizada com o projeto, incluirá a identificação de objetos numa mesa próxima, bem como conversas que estejam a decorrer nas proximidades do altifalante.

A câmara terá também uma funcionalidade de reconhecimento facial semelhante ao Face ID da Apple. Isso permitirá aos utilizadores autenticar as compras. O preço do altifalante deverá situar-se entre os 200 e os 300 dólares, com previsão de lançamento para o início de 2027, no mínimo.

As informações indicam que os óculos inteligentes com IA da empresa, um segmento atualmente dominado pela Meta, só chegarão ao mercado em 2028. Quanto à lâmpada inteligente, embora já tenham sido produzidos protótipos, ainda não se sabe se será comercializada. No ano passado, a OpenAI adquiriu a startup io Products, do ex-designer da Apple, Jony Ive, por 6,5 mil milhões de dólares.

Criado por Jony Ive, chega em 2027

Jony Ive é considerado o principal responsável pela estética de design da Apple, tendo participado no design de praticamente todos os principais dispositivos da empresa desde que se juntou à Apple na década de 90, antes da sua saída em 2019. A aquisição da sua empresa de design focada em IA prepara o terreno para que Jony Ive lidere o desenvolvimento de produtos de hardware para a OpenAI.

Desde que a parceria foi firmada, já se registaram atrasos devido a problemas técnicos, preocupações com a privacidade e questões logísticas relacionadas com a capacidade computacional necessária para operar um dispositivo de IA produzido em massa.

Independentemente dos gigantes por detrás do projeto, o altifalante e outros produtos futuros podem ainda enfrentar a resistência do consumidor. Estes vão certamente pensar 2 vezes em comprar um produto que está sempre a ouvir e a observar os seus utilizadores. Resta saber como o mercado irá reagir a esta (futura) proposta.