ChatGPT vai ter anúncios na Europa! A OpenAI prepara a maior mudança de sempre

A OpenAI prepara-se para mudar profundamente como milhões de pessoas usam o ChatGPT na Europa. A empresa de Sam Altman vai alargar a exibição de anúncios a 31 mercados da Europa já nos próximos dias. Esta decisão surge após uma fase de testes do outro lado do Atlântico e marca um ponto de viragem crucial na estratégia da maior empresa de IA.

O que muda nas contas gratuitas do ChatGPT

Esta expansão inclui os principais mercados do espaço europeu, estendendo-se a países como Espanha, França, Alemanha e Itália. Portugal também faz parte da lista de regiões abrangidas por esta nova vaga, o que significa que os utilizadores nacionais vão passar a encontrar publicidade integrada diretamente na interface do assistente virtual de IA.

A novidade não atinge todos os utilizadores da mesma forma. A OpenAI definiu que as mensagens publicitárias vão surgir apenas nos planos de acesso gratuito e nas modalidades de entrada, mantendo a experiência inalterada para quem já paga uma subscrição mensal. Os utilizadores do ChatGPT Plus, Pro e das contas dedicadas a empresas continuam com o serviço completamente limpo.

O formato visual foi desenhado para não cortar a dinâmica da conversa. A publicidade surge posicionada imediatamente a seguir às respostas geradas pelo modelo, contando com uma identificação clara para garantir que os utilizadores distinguem facilmente o conteúdo orgânico do material patrocinado pelas marcas.

Privacidade e regras da Europa na OpenAI

O tratamento de dados e a privacidade dos utilizadores continuam no centro das atenções, sobretudo com as exigências rigorosas em vigor na União Europeia. A tecnológica garante que as conversas e os dados sensíveis dos utilizadores não são vendidos aos anunciantes. Além disso, a plataforma disponibiliza opções nas definições de conta para gerir as preferências de segmentação publicitária.

A venda de espaço comercial arranca através de agências especializadas e parceiros selecionados pela OpenAI. Numa fase posterior, a empresa prevê disponibilizar uma ferramenta direta para que pequenas e médias empresas europeias possam criar campanhas locais e medir os resultados obtidos por clique.

Com esta aposta na Europa e em Portugal, a OpenAI tenta resolver a complexa equação dos custos diários dos servidores de IA. Resta agora acompanhar a reação da comunidade a uma mudança que promete transformar o assistente mais famoso do mundo num verdadeiro ecossistema comercial.