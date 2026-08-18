OpenAI lança ChatGPT para adolescentes: menos humano e mais controlo para os pais

A OpenAI começou hoje a distribuir globalmente o ChatGPT for Teens, uma versão da sua Inteligência Artificial (IA) pensada especificamente para adolescentes, com menos "personalidade humana" e mais ferramentas de controlo parental.

Numa altura em que cresce a preocupação com jovens que desenvolvem ligações emocionais pouco saudáveis com chatbots de IA, a OpenAI criou o ChatGPT for Teens.

A partir de agora, contas identificadas como pertencentes a menores de 18 anos passam a ter, por predefinição, uma experiência diferente da dos utilizadores adultos.

Uma das alterações mais faladas é a possibilidade de desligar a resposta por voz humana, reduzindo assim a sensação de estar a conversar com uma pessoa real em vez de uma ferramenta de IA.

A isto somam-se lembretes regulares que surgem durante as conversas, a recordar aos jovens que estão a falar com uma IA, bem como a sugerir, sempre que fizer sentido, que é uma boa altura para fazer uma pausa.

A OpenAI vai ainda mais longe na tentativa de desumanizar a experiência, proibindo o ChatGPT de usar linguagem romântica ou termos carinhosos nas conversas com adolescentes, e recebendo instruções mais rígidas para nunca sugerir que tem sentimentos, emoções ou consciência própria.

Modo de Estudo, pausas e "horas de silêncio"

Entre as novas funcionalidades destaca-se a possibilidade de definir horas de estudo, período durante o qual o ChatGPT ativa automaticamente o Modo de Estudo, que orienta o utilizador passo a passo na resolução de problemas, em vez de dar simplesmente a resposta final.

Os adolescentes (ou os pais, através de contas associadas) podem ainda ativar horas de silêncio, durante as quais o acesso à ferramenta fica limitado.

Segundo a OpenAI, cerca de 90% dos jovens que usam o ChatGPT fazem-no para apoiar a aprendizagem escolar, um dado que ganha ainda mais relevância à luz de um relatório recente do think tank britânico Policy Exchange.

O documento, ciado pela BBC, revelou que 94% dos estudantes inquiridos já admitiram usar IA em avaliações, expondo falhas nos exames online sem vigilância presencial usados por várias universidades do Reino Unido.

Controlo parental sem espiar conversas com o ChatGPT

Com este novo ChatGPT for Teens, os pais não ganham acesso ao conteúdo das conversas dos filhos.

A exceção acontece apenas em casos de risco de segurança grave, incluindo agora pedidos relacionados com perturbações alimentares, que passam a ser sinalizados aos encarregados de educação.

Cada alerta é revisto por um humano antes de ser enviado, com o objetivo de chegar aos pais numa hora após a deteção.

Por fim, os adolescentes podem desassociar a conta a qualquer momento, mas, nesse caso, os pais são automaticamente notificados.