Novo Fiat 500 chegará híbrido e com caixa de velocidades manual

A Fiat divulgou as primeiras imagens do seu novo 500 Hybrid. Nelas é possível conhecer um interior renovado e uma caixa manual de seis velocidades.

Com o início da produção previsto para o quarto trimestre deste ano - mais cedo do que o prazo anteriormente estabelecido pela marca para o início de 2026 -, a Fiat partilhou as primeiras imagens do novo 500 Hybrid.

Após 18 anos, o citadino a gasolina entrará numa nova geração, utilizando as bases do 500e elétrico, cuja produção foi várias vezes interrompida, no ano passado, devido à fraca procura.

Fiat responde ao mercado e aposta num modelo híbrido

As fotografias de protótipos de pré-lançamento mostram que o Fiat 500 Hybrid será idêntico ao 500e elétrico, à exceção de uma grelha dianteira reformulada, que deverá servir para canalizar mais ar para um motor a gasolina.

Ainda que a Fiat não tenha confirmado qual o grupo motopropulsor que o 500 Hybrid utilizará, espera-se que seja integrado o mesmo motor Firefly de 1,0 litros e três cilindros, híbrido, encontrado no antigo 500 e no Fiat Panda.

No interior, o painel de instrumentos apresenta um novo compartimento de arrumação maior e mais quadrado, e a manete (manual com seis velocidades) está elevada ao lado do volante - como no antigo Fiat 500 a gasolina.

Segundo o diretor-executivo da Fiat, Olivier François, num comunicado, o 500 Hybrid aumentará a produção em Mirafiori, em Itália, "para garantir a produtividade da fábrica".

Além disso, o lançamento de um novo 500 com motor de combustão em resposta ao declínio das vendas do carro elétrico serve como "prova de que a pertinência social está no centro da missão da marca".