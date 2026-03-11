Dacia Bigster é o grande vencedor do Carro do Ano 2026

O vencedor da edição Carro do Ano/Volante de Cristal 2026 é o Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, conforme revelado esta terça-feira. Foi, também, considerado o SUV Compacto do Ano e ganhou ainda o prémio Tecnologia e Inovação.

Sucedendo ao Citroën C3, o Dacia Bigster é o grande vencedor da edição de 2026 do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.

O topo de gama da Dacia, marca de origem romena do Grupo Renault, fechou a noite com três prémios:

Carro do Ano 2026;

Classe de SUV Compacto do Ano, com a versão Hybrid-G 150 4x4;

Prémio Tecnologia e Inovação, com a versão Hybrid-G 150 4x4.

A versão Hybrid-G 150 4x4 do Dacia Bigster terá sido decisiva para os 15 jornalistas do painel de jurados: um todo-o-terreno mais barato à venda em Portugal, que estreia uma solução motriz inovadora.

Combina um motor mild-hybrid 1.2l de 48V, com 140 cv, no eixo dianteiro, com um motor elétrico de 31 cv no eixo traseiro. No total, o sistema pode chegar aos 150 cv de potência máxima, sendo que a conjugação dos dois depósitos - gasolina e GPL - garante autonomias bastante interessantes.

Este é o primeiro sistema no mercado a combinar uma solução híbrida, bi-fuel com a tração integral, resultando em consumos baixos e pouco habituais num 4x4.

Carro do Ano/Volante de Cristal 2026

A edição Carro do Ano/Volante de Cristal 2026 contou com 92 candidaturas, com os automóveis divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 28 eram candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026.

As classes foram as seguintes: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV.

Outros prémios e vencedores Citadino do Ano - Fiat Grande Panda La Prima

Design do Ano - Alfa Romeo 33 Stradale

Desportivo/Lazer do Ano - Alpine A290 GTS

Elétrico do Ano - Mazda 6e 5HB 245cv Long Range Takumi Plus

Familiar do Ano - Citroën ë-C5 Aircross Max

Híbrido Plug-in do Ano - Leapmotor C10REEV Design

SUV Compacto do Ano - Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

Grande SUV do Ano - Xpeng G9 Performance

Leia também: