Dacia Bigster é o grande vencedor do Carro do Ano 2026
O vencedor da edição Carro do Ano/Volante de Cristal 2026 é o Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, conforme revelado esta terça-feira. Foi, também, considerado o SUV Compacto do Ano e ganhou ainda o prémio Tecnologia e Inovação.
Sucedendo ao Citroën C3, o Dacia Bigster é o grande vencedor da edição de 2026 do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal.
O topo de gama da Dacia, marca de origem romena do Grupo Renault, fechou a noite com três prémios:
- Carro do Ano 2026;
- Classe de SUV Compacto do Ano, com a versão Hybrid-G 150 4x4;
- Prémio Tecnologia e Inovação, com a versão Hybrid-G 150 4x4.
A versão Hybrid-G 150 4x4 do Dacia Bigster terá sido decisiva para os 15 jornalistas do painel de jurados: um todo-o-terreno mais barato à venda em Portugal, que estreia uma solução motriz inovadora.
Combina um motor mild-hybrid 1.2l de 48V, com 140 cv, no eixo dianteiro, com um motor elétrico de 31 cv no eixo traseiro. No total, o sistema pode chegar aos 150 cv de potência máxima, sendo que a conjugação dos dois depósitos - gasolina e GPL - garante autonomias bastante interessantes.
Este é o primeiro sistema no mercado a combinar uma solução híbrida, bi-fuel com a tração integral, resultando em consumos baixos e pouco habituais num 4x4.
Carro do Ano/Volante de Cristal 2026
A edição Carro do Ano/Volante de Cristal 2026 contou com 92 candidaturas, com os automóveis divididos por oito classes, com diferentes modelos e versões, dos quais 28 eram candidatos ao título de vencedor do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026.
As classes foram as seguintes: Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Elétrico, Familiar, Híbrido Plug-in, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV.
Outros prémios e vencedores
- Citadino do Ano - Fiat Grande Panda La Prima
- Design do Ano - Alfa Romeo 33 Stradale
- Desportivo/Lazer do Ano - Alpine A290 GTS
- Elétrico do Ano - Mazda 6e 5HB 245cv Long Range Takumi Plus
- Familiar do Ano - Citroën ë-C5 Aircross Max
- Híbrido Plug-in do Ano - Leapmotor C10REEV Design
- SUV Compacto do Ano - Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4
- Grande SUV do Ano - Xpeng G9 Performance
