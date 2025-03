Citroën C3 eleito Carro do Ano de 2025 em Portugal

A suceder ao BYD Seal, o Citroën C3 foi eleito Carro do Ano de 2025, numa cerimónia que teve lugar, na terça-feira, em Lisboa. Enquanto grande vencedor da noite, o modelo da fabricante francesa venceu, também, na classe Citadino do Ano de 2025, com a versão 100% elétrica ë-C3 Max.

Este ano, o prémio Carro do Ano recebeu um total de 72 candidaturas, distribuídas por oito classes. Dessas, 43 modelos concorriam ao título principal de Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2025.

Sucedendo ao BYD Seal, o Citroën C3 foi o modelo escolhido pelos 18 jurados, num painel compostos por jornalistas especializados dos principais órgãos de comunicação social do país.

Os jurados tomaram a decisão, após testarem os candidatos ao longo dos últimos meses, e considerando os seguintes critérios:

Estética;

Performance;

Segurança;

Fiabilidade;

Preço;

Sustentabilidade ambiental.

O Citroën C3, que venceu, também, na classe Citadino do Ano de 2025, com a versão 100% elétrica ë-C3 Max, destacou-se pela sua versatilidade, design, qualidade de construção, gama diversificada e preço competitivo.

No evento de ontem, que refletiu a crescente importância dos veículos elétricos no mercado automóvel, foram ainda distinguidos outros modelos em diversas categorias.