Dacia Bigster: ao volante de um C-SUV totalmente novo – robusto, mas elegante

Líder do segmento B, na Europa, a Dacia alargou o seu catálogo no segmento C-SUV, com o Bigster, um automóvel totalmente novo que coloca os valores da marca sobre rodas. Foi pelas estradas de Marselha que testámos esta máquina, desenhada para os exigentes.

Depois de conhecermos o Bigster, em outubro do ano passado, a Dacia colocou-nos ao volante deste modelo Essencial, mas Cool, Eco-Smart, Robusto e Outdoor, para testar a sua condução.

Aguardava-mo-lo desde janeiro de 2021, quando a Dacia deu a conhecer o Bigster Concept. Em Marselha, tivemos a oportunidade de testemunhar a sua elegante robustez.

Dacia Bigster responde às exigências do segmento C-SUV

Concebido de acordo com as necessidades específicas de um mercado em constante crescimento, este C-SUV reflete os valores da Dacia e entrega a melhor relação qualidade/preço do seu segmento.

À medida que os custos se tornam um problema para muitos compradores do segmento C-SUV, a Dacia desenhou uma alternativa, que não compromete o conforto, o desempenho, nem o espaço.

O design do Bigster demonstra o seu estilo robusto e a sua capacidade de apoiar os clientes nas suas atividades, sejam profissionais, de lazer ou familiares.

As dimensões generosas são acentuadas por formas geométricas estilizadas e volumes cujas linhas simples vão diretamente ao essencial.

As grandes asas sobre as rodas e a posição dos faróis e dos farolins traseiros, nos extremos da carroçaria, reforçam a postura assertiva do Bigster na estrada.

A forte presença do Bigster e a perceção de um estilo robusto são ainda sublinhadas por uma dianteira compacta e vertical, típica dos SUV.

O estilo do Bigster vai direto ao essencial, sem esquecer o toque cool que faz, também, parte dos valores da marca e das expectativas dos clientes de um C-SUV.

A par da vertente cool, os elementos de design gráfico acrescentam um toque de elegância casual, na parte da frente e nas portas, bem como por cima da matrícula traseira.

Em vez de seguir a tendência do preto brilhante, os designers da Dacia optaram por uma mistura de preto brilhante e mate, criando um acabamento mais robusto e resistente.

O Bigster vem equipado, de série, com jantes de liga leve de 17 ou 18 polegadas, estando as jantes de 19 polegadas, com design gráfico, disponíveis, em opção, na versão topo de gama Journey.

Nos níveis de equipamento mais elevados, os clientes podem optar por um tejadilho preto, criando um acabamento em dois tons que sublinha as linhas de design do automóvel - uma novidade para a Dacia.

Está, também, disponível uma nova cor de carroçaria: o Azul Indigo. Exclusiva do Bigster, esta tonalidade metálica confere um toque de elegância, sugerindo um carácter estatutário, sem deixar de ser simples.

Um interior focado no essencial

No interior do Bigster, os designers concentraram-se no essencial: espaço, ergonomia e conforto. O painel de bordo elevado e vertical aumenta o espaço disponível para os passageiros da frente.

Para maior simplicidade e eficácia, as informações de condução estão agrupadas num painel de instrumentos digital de 7" ou 10" (consoante a versão), enquanto as informações associadas ao sistema multimédia são apresentadas no ecrã tátil central de 10,1" (de série em todos os modelos Bigster).

Dependendo da versão, o Bigster está disponível com três tipos de consola central à frente: baixa, intermédia ou - pela primeira vez num Dacia - uma consola elevada com um apoio de braço (com compartimento refrigerado), um carregador por indução e um espaço de arrumação generoso.

