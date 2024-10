Novo Bigster: chegou o automóvel que é “a expressão máxima dos valores da Dacia”

Bigster HYBRID 155

O Dacia Bigster é o primeiro modelo do Grupo Renault a receber a nova motorização HYBRID 155, que combina um motor a gasolina de 4 cilindros com 107 cv, dois motores elétricos (um motor de 50 cv e um motor de arranque/gerador de alta tensão), uma bateria de 1,4 kWh (230V) e uma caixa de velocidades automática elétrica. Esta tem quatro mudanças para o motor de combustão interna e duas outras para os motores elétricos. Esta tecnologia combinada é possível graças à ausência de embraiagem.

A unidade de tração HYBRID 155 completa a gama HYBRID 140 disponível no novo Duster e Jogger. Oferece mais potência (mais 15 cv), mais binário (mais 20 Nm, para os 170 Nm apenas para o motor de combustão) e maior capacidade de reboque (mais 250 kg, para cerca de uma tonelada). A eficiência também foi melhorada, com uma redução de 6% no consumo de combustível e nas emissões, devido principalmente à gestão otimizada do regime do motor.

Combinando a travagem regenerativa com a elevada capacidade de recuperação de energia da bateria e a eficiência da caixa de velocidades automática, o Bigster é capaz de permanecer em modo totalmente elétrico até 80% do tempo em cidade. Além disso, o automóvel arranca sempre em modo totalmente elétrico.

Bigster TCe 140

Disponível pela primeira vez na gama Dacia com este nível de potência, este grupo propulsor baseia-se no TCe 130 disponível no novo Duster. Este primeiro nível de eletrificação combina um motor de nova geração a gasolina com 1,2 litros, 3 cilindros e turbo, baseado no ciclo Miller (eficiência otimizada e perdas por bombagem reduzidas), com um sistema mild hybrid de 48V e uma caixa manual de 6 velocidades.

O sistema híbrido apoia o motor de combustão durante as fases de arranque e de aceleração, otimizando o prazer de condução e reduzindo o consumo médio de combustível (5,6 l/100 km) e as emissões de CO2 (129g/km), em cerca de 10%, em comparação com um ICE de potência equivalente. A travagem regenerativa recarrega a bateria de 0,8 kWh num processo totalmente transparente para o condutor.

Bigster ECO-G 140

A Dacia é a marca líder incontestada do GPL na Europa e o único construtor a oferecer uma opção de motorização bicombustível gasolina/GPL em todos os seus modelos de combustão interna, sob a marca ECO-G.

Para o novo Bigster, a Dacia está a inovar com um grupo propulsor que combina o duplo combustível, com um sistema mild hybrid de 48V. Este sistema mild hybrid apoia o motor turbo de 1,2 litros e 3 cilindros, quer funcione a gasolina ou a GPL, durante as fases de arranque e aceleração, para um maior prazer de condução e eficiência.

A travagem regenerativa recarrega a bateria de 0,8 kWh, num processo totalmente transparente para o condutor.

Funcionando a GPL, o novo Bigster ECO-G 140 emite, em média, menos 10% de CO2 do que um motor a gasolina não híbrido equivalente. Com dois depósitos que contêm um total de 99 litros de combustível (50 litros de gasolina e 49 litros de GPL), tem uma autonomia de até 1450 km. Instalado sob o piso da bagageira, o depósito de GPL não tem qualquer impacto no espaço de carga. Um interruptor no painel de instrumentos permite uma transição rápida e sem problemas de um tipo de combustível para o outro.

Bigster TCe 130 4x4

O novo Bigster foi concebido para se aventurar fora de estrada com um sistema de tração integral associado a uma caixa manual de 6 velocidades e um sistema mild hybrid de 48V para maximizar a eficiência.

Este sistema híbrido apoia o motor turbo de 1,2 litros e 3 cilindros durante o arranque e a aceleração, reduzindo o consumo de combustível e as emissões de CO2, enquanto proporciona um maior prazer de condução.

Como nos sistemas mild hybrid já referidos, a travagem regenerativa recarrega a bateria de 0,8 kWh num processo totalmente transparente para o condutor.

Este Bigster TCe 130 4x4 dispõe da transmissão Terrain Control 4x4, com cinco modos de condução:

AUTO : a transmissão distribui, automaticamente, o binário entre os eixos dianteiro e traseiro, em função da tração e da velocidade.

: a transmissão distribui, automaticamente, o binário entre os eixos dianteiro e traseiro, em função da tração e da velocidade. SNOW : otimiza a aderência em estradas escorregadias, com definições específicas para as funções ESC e controlo da tração.

: otimiza a aderência em estradas escorregadias, com definições específicas para as funções ESC e controlo da tração. MUD/SAND : para condução em superfícies soltas, como caminhos lamacentos ou arenosos.

: para condução em superfícies soltas, como caminhos lamacentos ou arenosos. OFF-ROAD : proporciona a melhor capacidade todo-o-terreno em terrenos e trilhos difíceis. Este modo distribui o binário de forma automática e eficiente, entre as rodas dianteiras e traseiras, dependendo da aderência e da velocidade.

: proporciona a melhor capacidade todo-o-terreno em terrenos e trilhos difíceis. Este modo distribui o binário de forma automática e eficiente, entre as rodas dianteiras e traseiras, dependendo da aderência e da velocidade. ECO: otimiza o consumo de combustível através da regulação do ar condicionado e do desempenho do automóvel. O ECO afina a distribuição do binário do motor, entre os eixos dianteiro e traseiro, para limitar o consumo de combustível, adaptando-se às condições de aderência.

O sistema de controlo de velocidade em descidas é de série no Bigster Extreme: ajusta, continuamente, os travões para uma descida controlada e a uma velocidade adequada (dependendo das indicações do condutor), que se situa entre os 0 e os 30 km/h, e funciona em todas as mudanças, incluindo a marcha-atrás.