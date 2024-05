Lancia Ypsilon Rally 4 HF: um ícone do passado que regressa à competição

Quem se lembra do Lancia Delta Integrale a espalhar magia pelos traçados de rally? São memórias que a marca italiana, fundada em Turim no ano de 1906, parece não querer deixar cair no esquecimento. O Lancia Ypsilon Rally 4 HF é a proposta mais desportiva do novo utilitário que está prestes a regressar ao mercado europeu. Mas, há também novidade nos elétricos!

Ypsilon Rally 4 HF... o novo carro de rally da Lancia

A marca italiana vai regressar ao Campeonato do Mundo de Rally 4 da FIA com o Lancia Ypsilon Rally 4 HF, a versão mais radical do novo modelo que será fabricado em Espanha. A empresa automóvel Lancia, pertencente ao grupo Stellantis, anunciou esta semana o seu regresso à competição mais de três décadas após o seu adeus aos ralis.

O Diretor-Geral da marca italiana, Luca Napolitano, anunciou a notícia durante uma conferência de imprensa realizada em Turim, na companhia do Diretor-Geral da Stellantis, Carlos Tavares.

A empresa italiana, que após 32 anos de ausência da competição continua a ser a marca mais bem sucedida de todos os tempos no mundo dos ralis, participará a partir de 2026 na categoria R4 com o Lancia Ypsilon Rally 4 HF, do qual apenas foi revelada uma antevisão.

O Lancia Ypsilon Rally 4 HF será a versão mais radical do novo Ypsilon a ser produzida em Figueruelas (Saragoça).

Esta versão será equipada com um motor turbo de 1,2 litros, 3 cilindros, 4 válvulas e 4 cilindros, com uma potência máxima de 212 cv.

Equipado com tração dianteira com uma transmissão mecânica de 5 velocidades e um diferencial mecânico de deslizamento limitado, o modelo terá como objetivo a vitória no Grupo 4 do Campeonato do Mundo de Rallys (WRC).

É um novo começo ao perfeito estilo da Lancia, caracterizado pela ambição, pragmatismo e humildade.

Afirmou Napolitano, que recordou o passado glorioso da Lancia no mundo das corridas: 15 campeonatos mundiais de ralis, três campeonatos mundiais de resistência para construtores, uma vitória na Mille Miglia, duas na Targa Florio (Giro di Sicilia) e outro título na Carrera Panamericana.

Lancia lança-se nos elétricos

A Lancia também apresentou na segunda-feira o novo Ypsilon HF, a versão de alto desempenho do Ypsilon 100% elétrico, o primeiro automóvel da nova era da marca que chegará ao mercado em maio de 2025.

Alimentado por um motor elétrico de 240 cv e acelerando dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos, o novo Lancia Ypsilon HF terá uma suspensão rebaixada, uma via alargada e uma forma agressiva e musculada, inspirada nos automóveis icónicos mais radicais que fizeram a história da marca.

O Ypsilon não será o único modelo Lancia a receber uma versão HF. Depois do Ypsilon HF, o Lancia Gamma e o Lancia Delta também terão uma versão de alta performance com o logótipo HF, que significa High-Fidelity e foi criado em 1960 por um grupo de clientes fiéis da marca.

A Lancia voltará a dispor de uma gama completa e elegante, com uma oferta financeira que lhe permitirá posicionar-se no centro do mercado para oferecer exclusividade ao grande público.

Conclui Napolitano.

Esta proposta, o Ypsilon Rally 4 HF, irá permitir a Lancia regressar à competição, procurando repetir sucessos como os que ficaram na história, entre eles o Stratos, 037, Delta S4 e Delta Integrale.