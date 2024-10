Arc, um dos melhores browsers alternativos da Internet, chegou ao Android

O mercado dos browsers é dominado pelo Chrome. Este browser da Google tem concorrência, mas está muito longe e com algumas lacunas. Ainda assim, surgem propostas que atraem os utilizadores e que mostram como podem ser diferentes. É este o caso do já conhecido Arc, que agora chegou ao Android e que quer ganhar o seu espaço.

O Arc já está disponível para Android. Este browser que tanto rebuliço causou no último ano está agora disponível para todos os utilizadores do sistema operativo móvel da Google. A Browser Company sabe que competir com o Chrome é complicado, mas não impossível e o Arc é a proposta para acabar com a hegemonia da Google.

Este browser estreou-se no macOS, depois deu o salto para o iOS e, após muita espera, chegou ao Windows. Agora, está também no Android. Tendo captado a atenção dos utilizadores, decidimos testar o Arc no macOS: a experiência global foi muito interessante.

O lançamento do Arc no Android foi divulgado numa publicação no X. O que foi dito é que o Arc já está oficialmente disponível para Android, embora o seu desenvolvimento ainda não esteja concluído, pelo que se trata de uma versão beta.

Embora ainda não tenha sido lançada uma versão estável, esta já pode ser descarregada da Google Play Store. O interesse tem crescido e o Arc acumulou mais de 50.000 downloads no Android, pelo que este é um lançamento que pode ser considerado um sucesso.

Entre as principais vantagens do Arc está o seu design, a ênfase colocada em ser um dos browsers mais estéticos que existem e, além disso, tudo isto ser totalmente funcional. Esta aposta é lógica porque a equipa de criadores é composta por antigos engenheiros da Tesla, Instagram e Google.

Agora, com a sua chegada ao Android, o Chrome pode deixar de ser o browser preferido de todos os utilizadores. Para já, contudo, ainda é difícil medir o alcance que o Arc pode ter.