PC sem suporte para o Windows 11? A Microsoft tem a solução que ninguém esperava

Será no dia 14 de outubro que a Microsoft terminará o suporte ao Windows 10. Este sistema fica assim sem o apoio da gigante do software e exposto a problemas, sendo lógica a atualização para o Windows 11. Ainda que muitos não possam fazer a atualização, a Microsoft tem agora um novo conselho para quem tem este problema: comprar um PC novo.

Microsoft tem solução para atualização do Windows 11

Os requisitos para ter o Windows 11 presente não são simples de cumprir. A Microsoft definiu que este sistema tem de estar em PCs com especificações muito restritas, com CPUs bem identificados e com a presença do TPM 2.0. Só assim garante a segurança que quer para o seu sistema.

Claro que isso deixou de fora muitos utilizadores, com PCs que ainda poderiam suportar o Windows 11. Se inicialmente ainda foi permissiva ao ponto de deixar instalar e atualizar, essa política mudou recentemente e a Microsoft tornou-se ainda mais exigente, bloqueando alguns truques conhecidos.

Agora, e numa atualização de uma das suas páginas de suporte, a Microsoft apresenta uma nova solução para os utilizadores terem o Windows 11. Esta é a que menos interessa, mas que poderá bem ser a solução que terá de ser adotada. Falamos da compra de um novo PC, com hardware que cumpra os requisitos.

Existem duas formas de obter Windows 11: Recomendado: novo PC com Windows 11 - Windows 11 é a versão mais atual do Windows. Se tiver um PC mais antigo, recomendamos que mude para Windows 11 comprando um novo PC. O hardware e o software melhoraram bastante e os computadores atuais são mais rápidos, poderosos e mais seguros. Ver PCs Windows 11

- Windows 11 é a versão mais atual do Windows. Se tiver um PC mais antigo, recomendamos que mude para Windows 11 comprando um novo PC. O hardware e o software melhoraram bastante e os computadores atuais são mais rápidos, poderosos e mais seguros. Ver PCs Windows 11 Instalar Windows 11 no seu PC atual – também pode ver se o seu PC atual cumpre os requisitos mínimos de sistema para Windows 11. Se for o caso, pode comprar e transferir uma versão completa do Windows 11 Home ou Windows 11 Pro ou comprar num revendedor. Se escolher este caminho, terá de reinstalar as suas aplicações. Em alguns casos, poderá ser necessária uma versão mais recente da aplicação. Também tem de fazer a transição de ficheiros, dados e definições. A instalação substitui o conteúdo do disco rígido existente. Poderá ser mais fácil atualizar para Windows 10 e, em seguida, atualizar para Windows 11.

Passar do Windows 10 obriga a comprar um PC novo

Uma segunda opção é apresentada, mas aqui para os utilizadores que não têm o Windows 10 instalado. A solução da Microsoft passa por instalar a versão mais antiga, o Windows 10, para garantir que pelo menos até ao dia 14 de outubro de 2025 terá suporte da gigante do software.

Esta é uma solução temporária, mas que garantirá aos utilizadores de versões mais antigas que o seu sistema está atualizado e protegido contra ameaças. Ainda assim, e em breve, poderá ter de optar pela primeira solução e comprar um novo PC com suporte para o Windows 11.

É este o caminho que a Microsoft apresenta para todos os que querem ter o Windows 11, mas cujos PCs não têm suporte. A compra de uma nova máquina estará fora dos planos da maioria, mas parece ser o passo lógico a ser dado.