YouTube volta a atacar a publicidade e tira uma ajuda essencial aos utilizadores

Nos últimos meses, o YouTube tem procurado acabar com todas as ferramentas para bloquear a publicidade. Estas táticas pretendem manter a publicidade mais tempo visível e presente aos utilizadores. Após outros testes, a plataforma concretizou agora uma mudança subtil, mas importante: removeu o contador de tempo que falta para saltar a publicidade.

A Google ganha a maior parte do seu dinheiro através da publicidade que apresenta. Isto não é um segredo da indústria e explica todas as ações que este serviço da Google tem tomado para impedir que os anúncios não sejam apresentados. Estas ações não têm, como é natural, agradado a muitos dos utilizadores deste serviço de vídeo.

Agora, e no seguimento de outras ações, há mais uma mudança relacionada com a publicidade a chegar ao YouTube, especialmente nos smartphones. Esta parece ter como objetivo exclusivo beneficiar os anunciantes. A contagem decrescente do botão para saltar anúncios desapareceu, forçando os utilizadores a concentrarem-se no anúncio em si.

Esta mudança surgiu há alguns dias e estava já a ser aplicada na versão dedicada ao browser. A barra amarela está presente ainda, a marcar o tempo passado na publicidade, mas o contador usado para controlar quando o anúncio podia ser escondido simplesmente desapareceu.

Claro que o botão volta a ser mostrado ao fim dos 5 segundos que normalmente são dados aos utilizadores. Este tempo de publicidade terá de ser visto, podendo depois ser clicado o botão para se avançar para o vídeo, tal como é esperado pelos utilizadores.

Assim como em muitas outras situações similares, a Google ainda não comentou a mudança que está agora a ser vista por um grupo de utilizadores deste serviço de vídeo. Portanto, não se sabe se este é apenas um teste ou se será algo que no futuro vai estar presente na interface do YouTube.

Caso avance, esta medida irá mudar como a publicidade é vista no YouTube, pois os utilizadores vão ser obrigados a estar focados no anúncio mostrado. Resta esperar e ver o que a Google prepara neste campo com esta (suposta) novidade.