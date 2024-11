Google está a migrar totalmente o Chrome OS para Android para competir com o iPad

Em junho, a Google revelou planos para integrar "partes da stack do Android" no ChromeOS. No entanto, um novo relatório revela que a empresa está a adotar uma abordagem mais dramática: está a "migrar totalmente o ChromeOS para Android".

ChromeOS usará ferramentas do Android

No início deste ano, a Google partilhou que o ChromeOS incorporaria o kernel Linux e as frameworks do Android. Um exemplo claro é o uso da sua stack Bluetooth.

A empresa explicou que essa integração "aceleraria o ritmo da inovação em IA no core do ChromeOS, simplificaria os esforços de engenharia e aumentaria a compatibilidade com smartphones e acessórios quando emparelhados com Chromebooks". Essencialmente, o ChromeOS está definido para evoluir para algo mais parecido com o Android.

Apesar destas alterações fundamentais, a Google assegurou aos utilizadores que o ChromeOS manteria as suas caraterísticas distintivas, incluindo segurança, uma interface de utilizador consistente e ferramentas de gestão avançadas populares entre empresas e escolas. A menção de uma "aparência consistente" sugeriu que a experiência visual e funcional do ChromeOS permaneceria praticamente a mesma.

No entanto, parece que a Google expandiu as suas ambições

De acordo com um relatório da Android Authority, a frase "migrar completamente" sugere a possibilidade de uma transformação significativa na experiência do utilizador final. O relatório destaca funcionalidades como janelas de desktop, funcionalidades de monitor externo e suporte aprimorado de teclado e rato como componentes-chave do que a Google apelidou internamente do seu "projeto Android-on-laptop".

Isto pode significar que os futuros Chromebooks poderão vir a ser fornecidos com o Android como sistema operativo principal. A forma como esta mudança será posicionada e comercializada permanece incerta.

O relatório também especula que esta mudança poderia posicionar a Google como uma concorrente mais forte do iPad. Embora o tablet da Apple seja frequentemente visto como mais fácil de utilizar, o seu elevado preço deixa espaço para alternativas mais acessíveis, como os Chromebooks.

Com a flexibilidade do Android e o foco da Google na inovação, o objetivo pode ser desenvolver uma plataforma que ofereça uma usabilidade semelhante a uma fração do custo.

