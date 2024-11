CNCS lança guia de Transição Digital e Cibersegurança

A digitalização é o presente e o futuro, trazendo muitas oportunidades para inovar, tornar os processos mais rápidos e alcançar objetivos importantes. Mas, sabia que esta transformação também traz riscos para a segurança digital? O Centro Nacional de CiberSegurança (CNCS) dá uma ajuda e lançou o guia de Transição Digital e Cibersegurança.

GTDC: para as organizações que queiram fazer uma Transição Digital e Cibersegurança

O CNCS lançou um Guia de Transição Digital e Cibersegurança (GTDC), uma ajuda prática para todas as organizações que querem adotar novas tecnologias.

Ao usar o GTDC, as organizações podem proteger melhor os seus dados e operações, enquanto planeiam e implementam a transição digital. É a chave para crescer de forma inteligente e segura!

Este guia considera um conjunto de objetivos de transição digital possíveis de adotar nas diversas organizações, por forma a atingir os seus objetivos de negócio. De modo a promover uma transição digital alinhada com os possíveis riscos de cibersegurança inerentes ao processo, o guia identifica um conjunto de riscos e sugere controlos a implementar para os mitigar. O GTDC incorpora também as melhores práticas e normas estabelecidas pelo CNCS, em conformidade com a legislação nacional e europeia, incluindo o Regime Jurídico de Segurança do Ciberespaço. Está também disponível uma ferramenta online aqui.

A abordagem seguida pretende, por um lado, capacitar as organizações através da mitigação dos principais riscos inerentes a alguns processos de transição digital e, por outro, ser um instrumento de apoio aos seus decisores no desenvolvimento de planos de investimento em cibersegurança, incorporando os desafios de cibersegurança subjacentes à concretização dos objetivos de transição digital.