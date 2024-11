Apple x Corsair: Macs poderão receber o seu primeiro teclado gaming oficial

A Apple está a entrar no espaço dos periféricos gaming com um teclado centrado no Mac, desenvolvido em colaboração com a Corsair. Embora tecnicamente produzido pela Corsair, este novo teclado tem o selo de aprovação da Apple e é fornecido em cores exclusivas adaptadas aos gamers que possuem Mac.

Parceria Apple x Corsair

O teclado K65 Plus e o rato sem fios M75 da Corsair estão agora disponíveis em duas opções de cor exclusivas: Glacier Blue e Frost. Estas tonalidades foram cuidadosamente concebidas para complementar a linha iMac da Apple, incluindo o mais recente iMac M4 e os anteriores modelos M3.

Embora estes periféricos não sejam totalmente novos e já tenham sido compatíveis com Macs anteriormente, as novas versões apresentam uma estética atualizada e legendas específicas para Mac no teclado, indo ao encontro do público consciente do design da Apple.

A variante Glacier Blue está a ser lançada como uma edição limitada e será vendida exclusivamente nas lojas Apple. Entretanto, a variante Frost será lançada online, inicialmente através do site da Apple e mais tarde através da plataforma da Corsair. De acordo com a Corsair, a sua própria loja online irá oferecer estes periféricos "numa data posterior".

O teclado K65 possui uma disposição 75% compacta, teclas mecânicas e switches hot-swappable, permitindo aos utilizadores personalizar totalmente a experiência de escrita. A incursão da Apple nos teclados gaming parece ser séria.

O que distingue estas novas versões?

Na sua maior parte, o K65 Plus e o M75, específicos para Mac, mantêm-se consistentes às versões anteriores. As principais atualizações são as novas cores e o layout pré-configurado para Mac.

Além disso, o software iCue atualizado da Corsair apresenta agora os periféricos nos esquemas de cores corretos para corresponder a estas edições exclusivas. Para além do macOS, o teclado também suporta o iPadOS, o que o torna uma opção versátil para os utilizadores da Apple.

A experiência da Corsair e o compromisso da Apple para com o design de qualidade parece estar a dar frutos. Estes periféricos representam um grande passo para os utilizadores de Mac que gostam de jogos, quer se trate de uma colaboração pontual ou do início de uma aposta mais alargada nos acessórios gaming.

