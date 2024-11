EUA querem que a Google seja obrigada a vender o Chrome e abdicar do Android

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está a intensificar a sua ofensiva contra a Google. Quer aplicar medidas drásticas para combater o alegado monopólio da empresa no mercado de pesquisas. Segundo a informação mais recente, o DOJ quer levar a Google a tribunal para exigir a venda do Chrome. Somam-se a isso restrições ao Android e às práticas da empresa no domínio da inteligência artificial.

Google pode ser obrigada a vender o Chrome

Do que foi revelado, o DOJ argumenta que a Google monopolizou ilegalmente o mercado de pesquisas, prejudicando a concorrência e a inovação. Para reverter essa situação, o DOJ exige a venda do Chrome, um dos browser mais populares do mundo. Têm como objetivo de diminuir a influência da Google e abrir espaço para concorrentes no mercado de pesquisas.

Além disso, o DOJ quer limitar o domínio da Google sobre o Android. Assim, impedem que a empresa favoreça os seus próprios serviços em detrimento de alternativas de outras empresas. Por fim, o DOJ também pretende restringir as práticas da Google no campo da inteligência artificial. Isso para garantir que a empresa não utilize a sua posição dominante para sufocar a inovação.

A Google critica a ação do DOJ, considerando-a "uma agenda radical" que prejudicaria os consumidores. A empresa defende que o seu motor de busca alcançou a liderança pela sua qualidade. Além disso, indicou que enfrenta forte concorrência de outras empresas, como a Amazon.

EUA querem impor restrições no Android e na IA

Esta ação judicial contra a Google iniciou-se durante a administração Trump, que acusou a empresa de preconceito político. A Google tem planos para recorrer da decisão do juiz, que deverá ser anunciada em agosto de 2025.

O DOJ também considera outras medidas para combater o monopólio da Google. Como exemplo temos o fim dos acordos de exclusividade com a Apple e outras empresas. Estes garantem ao Google a posição de motor de busca padrão em diversos dispositivos.

Caso o juiz aceite o pedido do DOJ, a venda do Chrome e as restrições ao Android e à IA poderiam ter um impacto significativo no mercado de tecnologia. Isso abriria espaço para maior concorrência e impulsionando a inovação. A decisão final sobre a venda do Chrome dependerá da eficácia de outras medidas implementadas pelo governo.