WhatsApp tem uma surpresa escondida para quem celebra momentos especiais

As novidades no WhatsApp não param de chegar, procurando tornar este serviço da Meta ainda melhor e com mais funcionalidades. Uma destas chegou agora à versão de testes e passará despercebida. Claro que isso mudará tudo quando os utilizadores derem os parabéns ou celebrarem com os emojis certos. Descubra o que está a caminho e como poderá ser visto!

WhatsApp tem uma surpresa escondida

O WhatsApp tem um novo segredo que chega a tempo das próximas férias ou basicamente de qualquer celebração. Falamos de uma animação com a qual celebrará qualquer mensagem com confettis. Tudo o que precisa de fazer é reagir a essa mesma mensagem.

Há algum tempo que o WhatsApp permite reagir às mensagens com qualquer emoji, mas as reações com três emojis específicos têm uma recompensa: uma animação de confettis a cair pelo ecrã. É o mais recente segredo do WhatsApp, uma aplicação não tão dada a este tipo de animações, como acontece com outras.

Quando se felicita alguém pelo aniversário ou por qualquer outra ocasião, é comum utilizarem emojis como 🎉, 🥳 ou 🎊. No WhatsApp também pode usá-los para reagir a uma mensagem, uma vez que a aplicação permite utilizar todos os emojis disponíveis.

Para quem celebra momentos especiais

Agora, se o fizermos, receberemos “uma recompensa visual”. O WhatsApp começou a ativar esta novidade para os utilizadores. Uma animação de confettis a cair pelo ecrã surge após se reagir a uma mensagem com um destes três emojis: 🎉, 🥳 ou 🎊.

Como se pode ver, é uma simples animação de confettis que dá um toque de cor à aplicação. Pode testar se já o ativou na sua conta, adicionando uma reação com um destes três emojis a qualquer mensagem. Se mesmo assim não funcionar para si, é preciso paciência, pois não deve demorar muito tempo a chegar a todos. Espera-se que a Meta o implemente antes das férias de Natal.

Este é a mais recente novidade visual do WhatsApp, uma aplicação não tão lúdica como outras da concorrência ou do próprio Meta. No entanto, e com todas as mudanças que estão a chegar com o tempo, muito deverá mudar e exemplos destes devem surgir de forma mais recorrente.