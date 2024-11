Extraterrestres: americanos acreditam que existem alienígenas escondidos nos oceanos

A busca de vida extraterrestre é um fenómeno antigo, mas que ciclicamente ganha mais notoriedade. Agora é a teoria de que é nos grandes oceanos da Terra que civilizações alienígenas se escondem, enquanto espiam e analisam a espécie humana. Afinal, o que se passa com os americanos?

"We are not alone"

Estes relatos agora partilhados no Congresso dos EUA são um compêndio do que já se tem vindo a falar desde há uns anos para cá. Em 2021, o Governo dos EUA deu a conhecer mais de 140 casos investigados e relacionados com Óvnis, atualmente classificados como fenómenos aéreos não identificados (UAPs). Desde então, são antigos oficiais da marinha e força aérea americana, além de muitos investigadores, a tentar provocar que "eles andam aí".

Como tal, a controvérsia nos Estados Unidos da América sobre a existência de extraterrestres ganhou força com a divulgação de imagens que alegadamente mostram OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) a interagir com o oceano.

Estas filmagens, que têm circulado nas redes sociais e em canais de investigação destes assuntos, sugerem que os alienígenas podem estar a viver ou a operar a partir das profundezas dos oceanos terrestres. Isto reacendeu os debates sobre teorias de conspiração e levantando questões sobre o que realmente sabemos sobre o nosso planeta.

Americanos acreditam que são de facto extraterrestres?

As filmagens em questão mostram objetos misteriosos, de forma circular ou oval, que parecem deslocar-se rapidamente no céu antes de mergulharem no oceano sem deixar rasto. Em alguns casos, as imagens terão sido capturadas por militares dos EUA, nomeadamente por pilotos da Marinha, que afirmam ter testemunhado fenómenos aéreos não identificados (UAPs, na sigla em inglês).

Estes UAPs exibem comportamentos que desafiam as leis conhecidas da física, como mudanças instantâneas de direção, velocidades extremas e a capacidade de submergir na água sem causar perturbações visíveis.

A ideia de que os OVNIs possam ter uma ligação direta com os oceanos não é nova, mas ganhou maior visibilidade com estes vídeos. Alguns investigadores sugerem que os mares profundos, ainda amplamente inexplorados, poderiam servir como esconderijos ideais para tecnologias avançadas ou mesmo para seres alienígenas.

Outros argumentam que estas anomalias poderiam ter explicações mais terrestres, como drones experimentais ou fenómenos naturais que ainda não compreendemos completamente.

Controvérsia e reações

A divulgação destas imagens provocou uma forte reação nos Estados Unidos, tanto na opinião pública como entre as instituições governamentais. Conforme referido, em 2021, o Departamento de Defesa dos EUA confirmou a autenticidade de algumas dessas filmagens, mas não forneceu explicações conclusivas sobre a origem dos objetos. Este reconhecimento oficial incentivou uma nova onda de investigações e teorias.

Por outro lado, muitos críticos consideram estas alegações sensacionalistas ou infundadas. Cientistas e céticos defendem que a maioria dos avistamentos pode ser atribuída a erros de interpretação, ilusões óticas ou fenómenos atmosféricos.

Contudo, a falta de uma explicação clara alimenta o imaginário coletivo e reforça a crença de que o governo dos EUA poderia estar a esconder informações sobre contactos com civilizações alienígenas.

Teorias de conspiração: aliens e os oceanos

O conceito de que os aliens possam viver nos oceanos tem gerado uma nova onda de teorias de conspiração. Algumas pessoas acreditam que os extraterrestres têm bases submarinas secretas nas profundezas dos mares, onde poderiam operar longe do alcance humano. Esta teoria é alimentada pelo facto de que mais de 80% dos oceanos da Terra permanecem inexplorados, deixando amplo espaço para especulação.

Outras teorias sugerem que os aliens estão a monitorizar as atividades humanas, especialmente relacionadas com o impacto ambiental, e que utilizam o oceano como um refúgio estratégico para observar o planeta.

Alguns defensores destas ideias argumentam que avistamentos de OVNIs perto de zonas costeiras ou áreas de testes militares podem indicar interesse alienígena nas capacidades tecnológicas da humanidade.

Estas teorias também tocam no campo da arqueologia submarina. Há quem acredite que civilizações extraterrestres possam estar ligadas aos mitos de cidades perdidas, como Atlântida, e que os OVNIs seriam evidências de uma ligação entre o passado remoto e visitas alienígenas.

Audiências públicas

O tema dos OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre têm uma presença significativa na cultura popular americana, desde filmes e séries de televisão até literatura de ficção científica. Contudo, as revelações recentes sobre avistamentos de UAPs e a falta de explicações definitivas também têm influenciado o discurso político e social.

Acreditem ou não, no Congresso dos EUA, houve audiências públicas sobre fenómenos aéreos não identificados, com alguns legisladores a exigir maior transparência por parte do governo. A questão já não é encarada apenas como um tema de ficção científica, mas como um potencial problema de segurança nacional. Se os OVNIs forem tecnologias avançadas de origem desconhecida, podem representar uma ameaça à soberania aérea dos EUA.

Apesar da controvérsia e das especulações, a verdade sobre os OVNIs e os seus possíveis laços com os oceanos continua a ser um mistério. Cientistas e especialistas em fenómenos inexplicáveis argumentam que é essencial manter uma abordagem cética e baseada em evidências, enquanto se investiga estas ocorrências de forma rigorosa.

Independentemente da origem dos objetos, o fenómeno já captou a imaginação do público e estimulou novas questões sobre o desconhecido. Poderão os oceanos da Terra esconder segredos muito além do que imaginamos?

Até que mais investigações sejam realizadas e informações concretas venham à tona, a possibilidade de aliens nos oceanos permanecerá como mais um enigma fascinante na interminável busca por respostas sobre o nosso lugar no universo.