Google dá mais segurança ao Android e aos seus dados com a Verificação de identidade

A segurança nos smartphones é olhada como uma necessidade urgente, mas quase sempre é focada no roubo de dados. Não é dada a atenção completa à segurança física e ao roubos dos equipamentos, algo também importante. A Google muda isso agora, com a Verificação de identidade no Android, uma funcionalidade de segurança importante.

A Google anunciou o Identity Check, uma funcionalidade do Android 15 que utiliza a biometria para proteger regiões importantes do telefone. Esta é ativada caso alguém aceda ao smartphone fora de locais fidedignos. Desta forma, os seus dados ficam protegidos mesmo que o seu telefone seja roubado, e os ladrões sabem o PIN que bloqueia o seu ecrã.

A gigante das pesquisas detalhou a verificação de identidade numa publicação do seu blog. Revelou que os smartphones Pixel e os Samsung com a One UI 7 serão os primeiros a obtê-la. Como o One UI 7 estará inicialmente disponível apenas nos novos Galaxy S25, terá de se esperar um pouco para ativar em mais dispositivos.

A verificação de identidade será opcional, pelo que os utilizadores vão ter de a ativar no menu Proteção contra roubo do seu smartphone com o Android 15. Após ativar esta opção, exigirá autenticação biométrica para “aceder a determinados recursos confidenciais quando estiver fora de locais fidedignos”.

A Google afirma que a Verificação de Identidade permitirá uma proteção melhorada para as definições do dispositivo e as Contas Google que pode utilizar em dispositivos compatíveis. Trará também “segurança adicional” para as contas Samsung. Um atacante teria mais dificuldade em assumir o controlo destas contas, o que poderia proteger todos os tipos de dados.

A Verificação de Identidade exigirá autenticação biométrica quando o utilizador ou outra pessoa tentar aceder a essas contas, ou definições a partir de um local desconhecido. No entanto, é possível definir locais fidedignos na aplicação, para que a biometria não seja necessária em casa, no trabalho e noutros locais onde passa muito tempo.

Uma vez ativado, o Identity Check impossibilitará os ladrões de fazerem coisas como alterar o PIN do telefone, desativar a biometria e desativar a proteção contra roubo. Além das contas Google e Samsung, as chaves de acesso também estarão protegidas. O Theft Detection Lock, que utiliza algoritmos de IA no dispositivo para determinar se um telefone pode ter sido roubado à força, funciona agora em mais dispositivos. Precisa do Android 10 ou posterior para ativar a funcionalidade.