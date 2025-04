Extensões estão a chegar ao Chrome para Android, mas ainda não são para todos

Uma das características mais importantes para muitos utilizadores num browser é o suporte a extensões. São extras importantes e que podem personalizar ou adicionar novos recursos e ferramentas muito úteis. Ainda assim, o Chrome no Android ainda não suporta extensões, algo que a Google parece agora preparada para mudar. Infelizmente parece que não será para todos.

Tudo parece estar prestes a mudar no Android. A Google trabalha numa versão do Chrome com suporte para extensões, incluindo muitas das que estão disponíveis na versão desktop do browser. O problema é que este novo Chrome só estará disponível para alguns utilizadores, pelo menos inicialmente. Esta será apenas para os Chromebooks e PCs Android.

A Google tem trabalha numa nova versão do Chrome para Android desde pelo menos meados de 2024, concebida para dispositivos desktop, ou seja, Chromebooks e PCs Android. Esta versão incluirá suporte para extensões, e já foi possível testar uma versão do browser ainda em desenvolvimento.

Segundo os testes realizados, esta "versão desktop" do Chrome para Android permite instalar as mesmas extensões da versão desktop do browser. No entanto, nem todas as extensões funcionaram nos testes, pelo menos até agora. O browser foi instalado e testado num tablet Android, embora não tenha sido concebido para este tipo de dispositivo.

Algumas extensões não funcionam corretamente, em parte devido a diferenças entre a interface desta versão desktop do Chrome para Android e a versão para PCs. O Chrome para Android não tem o botão para aceder às extensões na barra de ferramentas do browser, algo que algumas extensões necessitam para funcionar e aceder às suas ferramentas.

Certamente que em breve vão surgir mais notícias sobre esta nova versão e as suas capacidades. Ainda mais importante será ver se esta novidade se alarga ao restante ecossitema Android e pode finalmente ser usado nos smartphones e tablets, com todas as capacidades e extensões.

Embora o Chrome seja um dos browsers mais populares no Android e provavelmente o mais utilizado em todo o mundo, os utilizadores há muito que pedem que sejam adicionadas extensões ao browser da Google. Até a Mozilla adicionou suporte para centenas de extensões ao Firefox para Android, pelo que esperamos que esta versão desktop do Chrome para Android seja um primeiro passo para trazer extensões.