Serão estes os três melhores carros elétricos de 2025?

Ainda que não sejam ainda a escolha das massas, o mercado já conta com muitas propostas de carros elétricos, que compõem os catálogos de cada vez mais fabricantes, globalmente. Para o portal Edmunds, especializado no mercado automóvel, estes são os três melhores modelos de 2025. Será?

Quando o tema são carros, a subjetividade impera. De facto, mais do que os elementos valorizados pela maioria, o mesmo carro, com as mesmas características, pode espoletar emoções diferentes, dependendo de quem agarra no volante.

Apesar desta subjetividade, é curioso perceber a opinião daqueles que já analisaram incontáveis modelos.

Para o Edmunds, um portal americano de informação e inventário automóvel online, que avalia automóveis com base em testes próprios, estes são os três melhores carros elétricos de 2025.

#1 - Tesla Model 3

Para Reese Counts, editor de testes de veículos, "do alcance ao preço e ao desempenho, existem poucas áreas em que o Model 3 não tem uma vantagem sobre a concorrência".

Apesar de "sempre ter sido um veículo elétrico bom, mas não excelente", uma grande atualização, em 2024, trouxe ao Model 3 melhorias a vários níveis, na perspetiva da Edmunds:

Maior autonomia;

Melhor qualidade de condução;

Manuseamento mais nítido:

Interior mais agradável, com qualidade de construção profissional.

A par deste updates, o Model 3 continua a ser um dos carros elétricos mais acessíveis do mercado, para o portal, que vê na versatilidade deste modelo da Tesla uma grande vantagem: silencioso, confortável e com acabamentos de qualidade.

#2 - Hyundai Ioniq 6

Depois, enquanto modelo "altamente recomendado", o portal colocou o Hyundai IONIQ 6 - que ensaiámos aqui.

Uma "excelente escolha" para quem procura um sedã elétrico, assegura um pouco mais de espaço do que o Model 3, oferecendo larga autonomia, conforto e qualidade de construção.

Destaque para a sua arquitetura de 800 v que proporciona uma autonomia impressionante.

#3 - BMW i5

Também "altamente recomendado", o i5 da BMW "é silencioso e equilibrado em todos os ambientes e em qualquer tipo de pavimento", conseguindo "manter as raízes da BMW orientadas para o condutor".

Para a Edmunds, este modelo elétrico da BMW é "excecionalmente refinado" e oferece um habitáculo muito espaçoso, de alta qualidade: "um automóvel mais luxuoso do que nunca".