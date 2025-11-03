Robotáxis da chinesa Baidu já fazem 250.000 viagens por semana

Apesar de não o vermos, ainda, em Portugal, a verdade é que as empresas estão já em fases avançadas do desenvolvimento de robotáxis. Após a Waymo, da Alphabet, ter conseguido este marco, há uns meses, a chinesa Baidu disse que os seus táxis robóticos atingiram as 250.000 viagens semanais.

Os robotáxis são o transporte que associamos ao futuro e, aos poucos, vamos vendo empresas a desenvolvê-los e melhorá-los, para poderem eventualmente chegar a mais mercados e dar boleia a mais pessoas.

Neste sentido, um porta-voz da unidade de carros sem condutor da Baidu, Apollo Go, as viagens semanais totalmente sem motorista até 31 de outubro ultrapassaram os 250.000 pedidos.

O aumento na capacidade dos robotáxis da Baidu acontece num momento em que empresas chinesas e americanas competem pela liderança em tecnologia avançada, incluindo Inteligência Artificial, carros elétricos e condução autónoma.

Não ficou claro, no entanto, há quanto tempo a Apollo Go opera 250.000 viagens por semana. Com base nos cálculos da CNBC, para o trimestre encerrado em 30 de junho, a empresa teve uma média de cerca de 169.000 viagens por semana, das 2,2 milhões de viagens em táxis robóticos totalmente autónomos divulgadas para o período.

Neste momento, a Apollo Go da Baidu opera principalmente táxis robóticos em Wuhan e partes de Pequim, Xangai e Shenzhen, na China continental. A empresa está, também, a expandir-se para Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi e, mais recentemente, Suíça.

Baidu testa serviço de robotáxi

Sendo ainda uma solução recente, os robotáxis passam por fases de testes públicos antes de os reguladores locais permitirem que as empresas cobrem pelas viagens.

Segundo a Apollo Go, a sua alternativa de robotáxi já recebeu 17 milhões de pedidos de viagens até ao momento e que os seus carros já rodaram 240 milhões de quilómetros, com 140 milhões de viagens totalmente autónomas.

Relativamente à segurança, a Apollo Go divulgou que, em média, houve um incidente de acionamento do airbag a cada 10,1 milhões de quilómetros rodados, mas, até agora, não se registou nenhum acidente grave a resultar em ferimentos ou morte de pessoas.

Segundo previsto pela CNBC, a Baidu deverá divulgar os seus resultados trimestrais a 18 de novembro, antes da abertura do mercado norte-americano. A empresa realizará a sua conferência anual de tecnologia, em Pequim, no dia 13 de novembro.

A Waymo, que não divulga updates desde abril, relatou no final desse mês que estava a oferecer mais de 250.000 viagens pagas de robotáxi por semana, com uma das diretoras-executivas da empresa, Tekedra Mawakana, a partilhar, em maio, que o serviço tinha atingido as 10 milhões de viagens.

Robotáxis na Europa

Em testes em algumas regiões, como os Estados Unidos, China e Emirados Árabes Unidos, os robotáxis estão, agora, mais perto de chegar à Europa.

Conforme informámos, em agosto, um novo acordo entre a Baidu e a Lyft trará robotáxis para as estradas europeias.

A Baidu planeia trazer os seus veículos para os países do chamado velho continente, em 2026, à medida que procura expandir o negócio globalmente.

Segundo as duas empresas, num comunicado, os robotáxis serão inicialmente implementados no Reino Unido e na Alemanha, mas o objetivo passa por ter "milhares" de veículos em toda a Europa "nos próximos anos".