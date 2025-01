Milhares de IBAN alterados na Segurança Social! Confirme já o seu

O Instituto da Segurança Social informou em 2024 ter tido conhecimento de um crescente número de situações de IBAN alterados na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários titulares das contas bancárias. A PJ continua a investigar e aconselha os cidadãos a verificar e atualizar os seus dados no Portal caso seja necessário.

Segundo as informações de 2024, após deteção do incidente, o Instituto da Segurança Social procedeu de imediato à inibição e bloqueio da inserção/alteração de IBAN nesta plataforma.

Valide se o seu IBAN está correto

Caso detete algo de anormal, a Segurança Social alerta para a necessidade de contactar de imediato as autoridades competentes, como a PSP, GNR ou Polícia Judiciária, podendo também dirigir-se a um Serviço de Atendimento da Segurança Social. Caso suspeite de alguma atividade invulgar no seu dispositivo, desconecte-se da internet e execute uma verificação com o seu antivírus.

Pode confirmar o seu IBAN, seguindo os passos indicados aqui.

Do que se sabe, esta intrusão no sistema da Segurança Social Direta terá acontecido em setembro. Além do padrão de pedido de alteração de quatro em quatro minutos, os novos IBAN introduzidos eram diferentes entre si. A forma como tudo aconteceu sugere a atuação de um bot segundo revela a CNN. Terá sido apurado o uso de uma ligação por VPN, com origem nos Estados Unidos, mas é possível que haja um despiste deliberado para ocultar a verdadeira localização do acesso.

Há também suspeitas de casos (em número inferior) em que o acesso indevido terá sido realizado pelos beneficiários, ou através de burlas simples ou por ataques de phishing. Não está também afastada a possibilidade de ter havido acesso a dados com ajuda interna, de alguém que trabalhasse dentro da instituição.